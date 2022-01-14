Probiyotik nedir

Probiyotikler; enfeksiyona ve hastalıklara yol açan bakterilerin aksine sindirim sistemi ve deri başta olmak üzere vücut sistemlerinin dengeli çalışmasına yardımcı olan yararlı bakteri ve mayalardır.

İnsan sağlığı için koruyucu birçok takviye gıda bulunmaktadır. Bunlardan biri de probiyotiklerdir.

Mide-bağırsak florasındaki doğal dengenin korunmasına yardımcı olan probiyotikler, sağlık için oldukça faydalı olan dost bakterilerdir.

Özellikle sindirim problemi olan kişilerin kullanması gereken takviyelerden olan probiyotikler; gastrointestinal hastalıkların tedavisinde, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve alerji gelişiminin önlemesinde yardımcı olan bakterilerdir.

PROBİYOTİK NEDİR

Yunanca kökenli bir kelime olan probiyotik, ''yaşam için'' anlamına gelir. Sindirim sistemi ve genel sağlık üzerinde oldukça olumlu etkilere sahip olan canlı bakteri ve mayalara ''pobiyotik'' denir. Bakteri dendiğinde, genellikle akla olumsuz şeyler gelse de probiyotikler, dost bakterilerdir.

İnsan bağırsağı 100 trilyon kadar canlı bakteri içerir ve buna ''bağırsak florası'' denir. Sağlıklı koşullarda, bağırsak florasında yararlı ve zararlı olan bakteriler dengededir. Birçok doğal gıdada bulunabilen probiyotik, dışarıdan takviye şeklinde de alınabilmektedir.

Probiyotiklerin; patojen ve zararlı bakterilerin sayılarını azaltmak, bağışıklık sistemini iyileştirmek, bağırsak duvarının fonksiyonlarının iyileştirmek şeklinde etkileri vardır.

PROBİYOTİK NE İŞE YARAR

Yapılan bilimsel araştırmalar, bağırsaklarda yaşayan bakteriler olduğunu ve bu bakterilerin bizi hastalıklardan korumaya ve hastalıkların gelişmesini önlemeye yardımcı olduğunu göstermektedir.

Probiyotikler de bağırsaklarda bulunan yararlı bakterilerin, aslında bakteri dengesinin korunmasında rol oynamaktadır. Bu konuda yapılan birçok araştırma, probiyotiklerin bağırsak sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu, sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye de yardımcı olduğunu kanıtlar niteliktedir.

PROBİYOTİK FAYDALARI

Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirebilmesi, bağırsaklardaki bakteri dengesi sayesinde olur. Probiyotikler yani dost bakteriler, dengeyi korumaya yardımcı olarak, sindirim sistemi sağlığını olumlu yönde etkiler.

Bağışıklık sistemi, vücudu mikroorganizmalara karşı korur ve düzenli çalışmaması halinde çeşitli reaksiyonlara ve hastalıklara neden olur. Dost bakteri probiyotikler, bağışıklık sistemini destekleyerek vücuttaki dengenin korunmasına ve bu problemlerin önüne geçmeye yardımcı olur.

Probiyotikler, çeşitli nedenlere bağlı olarak kaybedilen yararlı bakterilerin geri kazanılmasına ve bazı olumsuzluklara neden olabilecek zararlı bakterilerin azalmasına yardımcı olur.

Probiyotikler, bağırsak sağlığını destekleyici etkiye sahiptir. Sindirim süreci sırasında bağırsağa geçen yiyeceklerin, bağırsaklardan atılmasına yardımcı olarak sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur.

Bazı probiyotik türlerinin, ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkilere sahip olduğu düşünülmektedir. Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalar, mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin yüzde 95’inin bağırsaklarda salgılandığı bilgisini ortaya koydu. Bu da aslında bağırsak sağlığının, zihin sağlığıyla birebir ilişki içinde olabileceğini gösterdi.

Probiyotikler ayrıca ishalin önlenmesinde ve tedavisinde yardımcı olmaktadır. Böylece vücutta meydana gelen sıvı kaybını önleyerek vücudun direncinin düşmesini de engellemektedir.

PROBİYOTİK NASIL KULLANILIR

Probiyotiklerde kullanılan en yaygın bakteri türleri (yaklaşık 3000 civarında) Lactobacillus veya Bifidobacterium türleridir. Bakteriler genellikle dondurularak kurutulur ancak hayatta kalır. Takviyeyi aldığınızda, sindirim sisteminizde ısınırlar ve tamamen aktif hale gelirler.

Kapsül veya tablet olarak veya yiyeceklerin üzerine dökmek için toz halde satılılabilirler. Dozajlar ürüne göre değiştiğinden probiyotikler için genel doz önerisi yapılamaz.

Probiyotik alan bazı kişilerde ilk birkaç gününde gevşek dışkı sorunu yaşanabilir, ancak bu durum geçicidir. Uzmanlar, probiyotik takviyesi alımının doktor danışmanlığında yapılmasını tavsiye etmektedir.

PROBİYOTİK BESİNLER NELERDİR

Probiyotik besinler, doğal olarak içinde probiyotik takviyelerin olduğu besinledir.

Probiyotik yoğurt, lahana turşusu, salatalık turşusu, mozerella peyniri, yayık ayranı gibi probiyotiklerin yoğun olarak bulunduğu doğal besinlerdir.