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    Prognoz nedir

    Bir tıp terimi olan prognoz, bir hastalığın seyri hakkındaki tahminleri tanımlamak için kullanılır.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2020 - 16:55
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    Prognoz nedir

    Hasta yakınlarının da sık sık duyduğu prognoz terimi, tıp dünyasında hastalığın seyri hakkındaki tahminler ve bu tahminler sonucu hastanın iyileşme şansı olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir terimdir.

    TEDAVİ YÖNTEMLERİ BELİRLENİR

    Kökeni Eski Yunancaya dayanan prognoz, “önceden bilme/öngörü” anlamlarına gelir.

    Hastalığın seyrinin belirlenmesi sırasında yürütülen prognoz sayesinde, bir hastanın tedaviye nasıl cevap vereceğinin yöntemleri araştırılır.

    Hastanın gösterdiği semptomlara göre yapılacak olan terapi ve testlerin olası sonuçları, tedavi planlarının şekillenmesinde önemli rol oynar.

    HASTALIĞIN NÜKSETME RİSKLERİNİ SÖYLER

    Belirlenecek tedavi sonucunda, hastalığın ileriki dönemlerde de bireyi nasıl etkileyeceğini ve neler olabileceğinin anlaşılmasına olanak veren prognoz, verilerin detaylı incelenmesi sonucu oluşturulur.

    Bu tahminler sonucunda ortaya çıkan iyi prognoz, gelecekte hastalığının tekrar gelişme riskinin az olduğunu gösterirken kötü prognoz, hastalığın tekrarlama olasılığının yüksek olduğunu gösterir.

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