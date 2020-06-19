Prosopagnosia nedir

Yüz körlüğü olarak bilinen hastalık, tanınan insanların yüzlerini hatırlayamama durumu olarak tanımlanır.

Prosopagnosia, bir yüz körlüğü hastalığıdır. Hastalığı olan kişiler, insanların yüzleri tanıyamaz, ayırt edemez.

Onları seslerinden tanıyarak, hayatlarını idame ettirirler.

Prosopagnostikler göz, burun, ağız gibi yüzün her parçasını tek tek görür ancak, birbirleri ile ilişkisini kuramaz.

GENETİĞE BAĞLI ÇIKTI

Daha önceden beyinde meydana gelen hasar kaynaklı olduğu düşünülen hastalığın, son bulgularla birlikte genetiğe bağlı bir rahatsızlık olduğu gözlemlenmiştir.

KENDİ YÜZÜNÜ BİLE TANIMAYAN HASTALAR VAR

Çeşitli derecelerde etkili olan hastalık, ileri seviyelerinde kişinin kendi yüzünü tanımamasına kadar gidebilir. Kalabalık bir grupta oldukça zorlanan bu kişiler, genelde bu tarz ortamlardan kaçınır.

ENDER OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYORDU

Son dönemlere kadar oldukça ender olduğu düşünülen hastalık yeni araştırmalarda yüzde 2'ye kadar çıkan sıklıklarda görülmüştür.