Protagonist nedir?

Genellikle kitaptan tiyatroya ve sinemaya kadar içinde edebiyat ve sanat bulunan tüm eserlerde karşımızda görebileceğimiz protagonist, iyi kahramana verilen isimdir.

Dizi film izlerken, kitap okurken veya tiyatro izlerken her zaman görmeye alışık olduğumuz bir durum vardır.

Sahnede, romanda, perdede ön planda olan birkaç karakter vardır. Genellikle olay örgüsü, bu öne çıkan karakterler etrafında şekillenmektedir.

PROTAGONİST NEDİR?

İşte bu olay örgüsünün iyi rolünü oynayan baş karakterine protagonist denmektedir. Pamuk Prenses, Kırmızı Başlıklı kız gibi karakterler, hem ana karakter olmasıyla hem de karşılarında bir de kötü karakter bulunmasıyla ön plana çıkar.

ANTAGONİST NEDİR?

İyi olan karaktere protagonist denirken, Pamuk Prenses'in karşısındaki kötü karakter kraliçe ve Kırmızı Başlıklı Kız'ın karşısındaki kötü karakter kurt da antagonist olarak değerlendirilir.

PROTAGONİST KELİME ANLAMI

Protagonistin dil bakımından incelenmesiyle birlikte dilimize de Yunanca'dan geldiğini söyleyebiliriz. Protagonist, kelime anlamı olarak hareket eden, harekete geçen ve yöneten anlamlarını taşımaktadır.

Genellikle bir problemi çözme üzerine yoğunlaşan protagonist, karşıt güçle mücadele içerisinde bir çatışmanın ortasına düşer ve ileri yönde hareket eder.

YUNAN TRAGEDYASI VE PROTAGONİST

Protagonist kelimesinin ilk sahibi de Yunan tragedyasıdır. Yunan tragedyasında da protagonist ismi, başrolü canlandıran kişiye verilmiştir.