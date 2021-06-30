Protostar nedir

Protostar veya Önyıldız, yıldız oluşumunun ilk evresidir. Tamamlanması milyonlarca yıl alan bu oluşum, molekülün gaz ve manyetik basınç sonucunda daralmasıyla meydana gelir.

Protostar, ana dizilim aşamasına ulaşmadan önce, oluşumun erken evrelerinde olan genç bir yıldızdır.

Yıldız oluşumunun bu aşaması, yıldızın boyutuna bağlı olarak 100 bin yıl veya daha fazla sürebilir.

Önyıldızların modern tasviri ilk olarak 1966'da Chushiro Hayashi tarafından önerildi. İlk modellerde önyıldızların boyutu fazlasıyla abartılmıştı.

Daha sonra yapılan sayısal hesaplamalar konuyu açıklığa kavuşturdu ve önyıldızların aynı kütleye sahip anakol yıldızlarından yalnızca biraz daha büyük olduğunu gösterdi.

YILDIZ OLMA YOLUNDA

Bir protostarın sıcaklığı 10 milyon Kelvin'den yüksek olduğunda, gerçek bir yıldız haline gelir. Bu sıcaklıkta hidrojen füzyonu gerçekleşmeye başlar. Füzyon yıldızı ısıtır, çekirdeğe büzülür ve yıldızın ışık yaymasına neden olur. Bir protostar yıldız olabilmek için 0.08 güneş kütlesine sahip olmalıdır.

Bir protostar bir gaz bulutu olarak başlar. Yüksek yerçekimi bulutun çökmesine neden olduğu için dönmeye başlar ve manyetik bir alan yaratır. Bu noktada, protostar genellikle gaz bulutları tarafından gizlenir.

Manyetik alan yıldız rüzgarı yarattığında, gazı ve parçacıkları uzatarak biçimlendirici yıldızı ortaya çıkarır.