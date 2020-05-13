Psikosomatik nedir

Sebepleri psikolojik olan fiziksel hastalıklara verilen psikolojik bir rahatsızlık türüdür.

Psikosomatik, kişilerde, önüne geçilemez psikolojik bir durumun yarattığı somatik yani fiziksel etkiye denir. Yani özetleyecek olursak bilinçaltında yatan dürtü, istek, ya da duyguların bir şekilde dışarı çıkma yolunu fiziksel rahatsızlıklarla bulma durumudur.

Psikolojik kökenli olan fiziksel hastalıklara verilen ad. yunancada ruh anlamına gelen "psyche" ile beden anlamına gelen "soma" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.

PSİKOMATİK HASTALIKLAR NELERDİR?

Egzama, kurdeşen, enfeksiyon, akne vb. hastalıklar en belirgin psikomatik hastalıklara örnektir.

Hipertansiyon, taşikardi, nefes darlığı ve zonklayan göğüs ağrısı da diğer yaygın semptomlardır.

Bağırsak sendromu ve ülser de sıkça görülür.

Hafıza kaybı, migren ve saç dökülmesi de psikomatik sebepler arasında yer alır.

TEDAVİSİ VAR MIDIR?

2 tür şeklinde tedavi edilir.

İlk tedavi yöntemi fiziksel semptomlara uygulanır. (Ülser, enfeksiyon ya da egzema gibi)

Bu tür rahatsızlıklardaki en sağlıklı tedavi yolu ise, kişinin kafasındaki sorunları tam olarak öğrenmek ve ona psikolojik bir yardım vermektir.

Psikomatik hastalıkların tedavisi zor değildir.

Bu sendroma sahip olan kişller, psikolojik olarak kötü olmadığını düşündüğü ve herhangi bir yardım almayı reddettiği için uzun bir tedavi süreci gerçekleşebilir.