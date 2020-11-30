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    Psikoteknik belgesi nedir

    Bireyin çalışma şartlarına uyum sağlayabilme kapasitesinin fiziksel ve psikolojik değerlendirmesinin bulunduğu belgeye psikoteknik belgesi denir. Psikoteknik belgesi, ehliyet için gereklidir.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 18:08
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    Psikoteknik belgesi nedir

    Psikoteknik belgesinin ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle psikoteknik kavramını incelemek gerekir.

    Psikoloji kapsamında değerlendirilen psikoteknik ifadesi, bir kişinin çalışma şartlarına uygunluğunu, dayanıklılığını ve yapılacak işte ne kadar vakit geçirilebileceğini, verimliliğini kapsamlı incelemeye yaran araştırma yöntemleri arasında yer alır.

    PSİKOTEKNİK NEDİR

    Psikoteknikte, çalışma uygunluğu araştırılan kişilerin fiziksel kusurlara sahip olup olmadıkları da testler ve uygulamalarla kontrol edilir.

    Ehliyet almak üzere uygulanan psikoteknikte, ruhsal ve fiziksel sağlık kontrolü sağlanır.

    Göz, el, ayak kontrollerinin yapılarak sürücü adayının ehliyete uygunluğu ölçülerek, şartları sağlaması beklenir. Uygun şartları bulundurmayan kişişlere ehliyet verilmez.

    Psikoteknik belgesi nedir #1

    PSİKOTEKNİK BELGESİNİN AMACI

    Psikoteknik belgesinin amacı, trafiğe çıkmayı hedefleyenlerin yeterliliğini ölçmek ve buna uygun eğitim almasını sağlamaktır.

    PSİKOTEKNİK BELGESİ NEREDEN ALINIR

    Bu belge, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan hastaneler tarafından isteyen kişilere verilebilir. Gerekli testlerin yapılmasının ardından oluşturulan belgenin alınabilmesi için başarılı bir test süreci geçirilmesi gereklidir.

    Belgenin, 5 yılda bir kurumlar tarafından yenilenme zorunluluğu vardır.

    Sürücü adaylarına uygulanan psikoteknik testleri yaklaşık 60 dakika sürmektedir.

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