Psikotik bozukluk nedir

Genç erişkinlerde daha sık ortaya çıktığı belirtilen ve Türkçede delilik anlamını kullanılan bozukluk, en çok şizofreniye evrilir.

Psikotik hastalıklar, kişinin gerçeği değerlendirmesini bozduğu için daha ciddi ruh hastalıklarını kapsıyor.

“Şizofreni”, bu grubun en önemli hastalığı olmakla birlikte en sık rastlanan psikotik bozukluk olarak geçiyor.

KISA REAKTİF PSİKOZ

Diğer bir diğer psikotik bozukluk ise “kısa reaktif psikoz” olarak bilinir. Belirgin psiko-sosyal stresleri takiben ortaya çıkan psikotik belirtiler, birkaç saatten iki haftaya kadar uzayabilen bir süreyi geçmediği takdirde, bu akut tabloya “kısa reaktif psikoz” tanısı konulur.

Hastalığın nöbeti sırasında davranışlar; çoğunlukla garip ve anlaşılmazdır.

PARANOİD BOZUKLUK

Bir de “paranoid bozukluk” vardır. Psikotik bozukluklardan olup, belirgin duygulanım ve düşünce bozukluğu olmadan, daha ziyade sanrı düzeyinde şüphelerle karakterize, ciddi bir ruhsal bozukluk olarak ifade edilir.

Bu hastalığı taşıyanlar başkalarını sürekli tehdit olarak algılar, öfkeli ve gerginlerdir. Psikiyatrik ihtiyacı olan ama bunu fark etmeyen bu tür hastalar, yardım almak istemezler. Kabul etse bile sorunun kaynağının kesinlikle başkaları olduğunu savunurlar. Zaten kendilerine yardım etmek isteyenlere de güvenmezler.