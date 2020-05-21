Puantilizm nedir

Puantilizm, 19. yüzyıl sonlarında ressam tarafından kullanılan bir sanat akımıdır.

Fransız yeni izlenimci ressamların yaygın olarak örnek eserler ürettiği puantilizm, noktacılık olarak da ifade edilir.

Bu teknikle ortaya koyulan eserlerde, birçok sayıda ufak temel renk noktası bir araya gelir ancak renklerin birbirine karıştırılmaması büyük önem taşır.

Sanatçının ortaya çıkan bu eserinde, renklerin ilüzyonu meydana gelir.

Noktacılık akımı; insanın, birbirine yakın duran ufak renk noktalarını birleşik olarak görünmesi temeline dayanmaktadır.

RENK TEORİSİ KONUSUNDA İYİ BİR EĞİTİM GEREKTİRİR

Puantilizm tekniğini başarıyla kullanılması için ressamın, iyi bir renk teorisi eğitimi de görmesi gerekmektedir.

Öte yandan 1880'lerde ortaya çıkan bu akım, ilk olarak sanat eleştirmenleri tarafından küçümsenmiştir.

Puantilizm ise akımı küçümseyen sanat eleştirmenleri tarafından ortaya atılan bir terim olsa da, bugünkü anlamıyla herhangi bir küçümseme barındırmamaktadır.

ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ

Puantilizm tekniğini eserlerinde başarıyla kullanan ressamlardan bazıları ise şu şekildedir:

Georges Seurat

Paul Signac

Camille Pissarro

Henri-Edmond Cross