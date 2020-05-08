- En Son Haber
- İpucu Haberleri
- Pungi nedir
Pungi nedir
- Haber Merkezi
- 08.05.2020 - 13:02
Pungi, Hindistan’da geleneksel olarak yılan oynatıcıları tarafından kullanılan basit üflemeli bir çalgıdır.
SU KABAĞINDAN YAPILIR
Hint bir halk müziği enstrümanı olan pungi, Hindistan'daki tüm dini ritüeller ve müzik için de büyük önem taşır.
Yerel halk tarafından su kabağının oyulması sonucu yapılan bu çalgı, üstünde bir üfleme deliği ve alttında bağlı bulunan iki borudan oluşur.
BASKIN SESİ NEDENİYLE TEK KULLANILIR
Tiz ve keskin sesi olan bu alet, kabak içindeki borular sayesinde bu özelliğe ulaşır. Bu küçük tüpler ise geleneksel olarak sazlık borularından yapılır. Jivala olarak bu sazlık boruları, ölçülü bir şekilde açılmış deliklere balmumu ile monte edilir.
Kesintisiz bir nefes ile çalınan pungi, tiz ve sürekli olan sese ulaşmak için yüksek efor gerektirir. Genellikle 80 cm uzunluğunda olan bu çalgı, baskın ses yapısı nedeniyle solo olarak kullanılır.