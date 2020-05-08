Pungi nedir

Yerel bir Hint çalgısı olan pungi, üflemeliler kategorisinde bulunan gayda benzeri bir enstrümandır.

Pungi, Hindistan’da geleneksel olarak yılan oynatıcıları tarafından kullanılan basit üflemeli bir çalgıdır.

SU KABAĞINDAN YAPILIR

Hint bir halk müziği enstrümanı olan pungi, Hindistan'daki tüm dini ritüeller ve müzik için de büyük önem taşır.

Yerel halk tarafından su kabağının oyulması sonucu yapılan bu çalgı, üstünde bir üfleme deliği ve alttında bağlı bulunan iki borudan oluşur.

BASKIN SESİ NEDENİYLE TEK KULLANILIR

Tiz ve keskin sesi olan bu alet, kabak içindeki borular sayesinde bu özelliğe ulaşır. Bu küçük tüpler ise geleneksel olarak sazlık borularından yapılır. Jivala olarak bu sazlık boruları, ölçülü bir şekilde açılmış deliklere balmumu ile monte edilir.

Kesintisiz bir nefes ile çalınan pungi, tiz ve sürekli olan sese ulaşmak için yüksek efor gerektirir. Genellikle 80 cm uzunluğunda olan bu çalgı, baskın ses yapısı nedeniyle solo olarak kullanılır.