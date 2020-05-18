Pürizm nedir

Kübizm sanat akımına tepki olarak ortaya çıkan pürizm, 20. yüzyıl sanat akımlarından biridir.

Pürizmden ilk olarak, 1918 yılında mimar Le Corbusier ve ressam Amedee Ozenfant'ın yazdığı After Cubism (Kübizm Sonrası) isimli küçük kitapta bahsedilmiştir.

Pürizmin prensiplerinin yer aldığı bu kitapta sanat akımı, ''Arıtılmış ve birbiriyle ilişkili öğelerin birleşmesi'' olarak ifade edilmiştir.

Le Corbusier ve Amedee Ozenfant bu akımı, kübizme tepki olarak benimsemişlerdir.

BASİT NESNELERİ RESMEDER

Bu sanat akımında sanatçı; saflık ve mantığı gerçekleştirmek adına basit ve evrensel nesneleri resmetmeyi hedefler.

Le Corbusier ve Ozenfant, makine estetiği ve çoğunlukla çizili olan formların güzelliği konusunda Fernand Leger ile benzer görüşleri paylaşmıştır.

Ancak onlar bu durumu bir adım daha ileri götürerek, nesneleri daha fazla sadeleştirilmiş ve geometrik hallere çevirmişlerdir.

Dolayısıyla ortaya daha telaşsız ve sakin bir ahenk çıkarmayı amaçlamışlardır.

PÜRİZMİN TEMSİLCİLERİ

Pürizm alanında önemli eserler ortaya koymuş bazı sanatçılar ise şu şekildedir:

Le Corbusier

Amedee Ozenfant

Joseph Csaky

Franciska Clausen