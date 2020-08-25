Puro galaksisi nedir

Diğer adıyla Messier 82, Büyük Ayı takımyıldızında yaklaşık 12 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan galaksidir.

Messier 82 (M82) veya Puro galaksisi, kızılötesi dalgaboylarında kendini belli eder ve yıldız oluşum aktivitesi ile dikkat çekicidir.

Puro galaksisi, galaktik komşusu M81 ile çekimsel etkileşimler yaşayarak olağanüstü sayıda yıldız oluşum oranına sahip olur.

Galaksinin merkezindeki genç yıldızlar, Samanyolu galaksimizin tamamında olduklarından 10 kat daha hızlı doğmaktadır.

Bu yeni doğan yıldızlardan gelen radyasyon ve enerji yüklü parçacıklar sonucunda ortaya çıkan galaktik rüzgar, milyonlarca yıldız meydana getirmek için yeterli gazı sıkıştırır.

Galaksideki hızlı yıldız oluşumu, eninde sonunda kendi kendini sınırlamaktadır.

Yıldız oluşumu çok kuvvetli hale geldiğinde, daha fazla yıldız oluşturmak için gereken madde tüketilir.

M82, komşusu M81 ile birlikte 1774 yılında Alman gökbilimci Johann Elert Bode tarafından keşfedildi.

Büyük Ayı takımyıldızında, Dünya'dan 12 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunan M82, 8,4 kadir görünür parlaklığa sahiptir ve en iyi nisan ayında gözlemlenir.

M81 ile aynı görüş alanında dürbünle bir ışık parçası olarak görülebilmesine rağmen, galaksinin çekirdeğini tahlil etmek için daha büyük teleskoplara ihtiyaç vardır.

M82'nin çarpıcı Hubble görüntüsü, farklı dalga boylarındaki gözlemler kullanılarak bir araya getirildi.

Görüntüdeki kırmızı alanlar, yıldız patlaması aktivitesini gösteren hidrojen ve kızılötesi ışığı temsil etmektedir.

Mavi ve yeşilimsi sarı renk, görünür ışık dalga boylarını temsil etmektedir.