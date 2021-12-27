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    R0 nedir

    Koronavirüs salgınıyla hayatımıza giren R0 değeri, bir kişinin hastalığı ortalama kaç kişiye bulaştıracağını gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 11:04
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 11:29
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    R0 nedir

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nında R0 değeriyle ilgili  açıklamalarda bulunmuştu.

    Bakan Koca'nın R0 değerinin 1.56 olduğuna ilişkin açıklamaları üzerine vatandaşlar tarafından merak edilmişti.

    Peki 'R0 nedir, R0 değeri nasıl hesaplanır' birlikte inceleyelim.

    R0 NEDİR

    Virüs bulaştırma katsayısı olarak ifade edilen 'R0' (R-naught), en basit haliyle bir kişinin hastalığı bulaştıracağı kişi sayısını gösteriyor.

    R0 değeri hesaplanırken vaka sayısı ve can kaybı oranının yanı sıra kuluçka ve bulaşıcılık süresi, bulaşma yolu ve yöntemi gibi etkenler de hesaplamalara dahil ediliyor.

    KORONAVİRİSÜN R0 DEĞERİ: 2-2,5 ARASINDA

    R0'ı belirlemede kullanılan parametrelerdeki değerler sık sık değişebiliyor. Değerler değiştikçe, R0 rakamları da azalıp çoğalabiliyor.

    Dünya Sağlık Örgütü, son hesaplamalarında koronavirüsün R0 değerini 2-2.5 arasında kabul ediyor.

    R0 nedir #1

    İNFLUENZA VİRÜSÜNDE BU DEĞER OLDUKÇA DÜŞÜK

    R0'ın çok daha yüksek olduğu başka bulaşıcı hastalıklar arasında olan kızamık ve suçiçeğinde rakam 10'un üzerinde görüldü. Güncel, her yıl yaşadığımız influenza (grip) virüsünde ise oldukça düşük,1.5 civarında.

    R0 DEĞERİNİN KAÇ OLMASI GEREKİYOR

    R0 değerinde hedef rakam 1 olarak kabul edilirken, 1'in altına inince salgını yönetenler de halk da rahatlıyor.

    1'in altındaki rakamlar virüsün yayılım hızının neredeyse sona yaklaştığı anlamına geliyor.

    R0 DEĞERİ 1'İN ÜZERİNE ÇIKARSA BULAŞICILIK ARTIYOR

    R0 rakamının 1'in üzerine çıkması ise bulaşıcılığın yeniden arttığına, dolayısıyla salgının süreceğine, kısacası durumun kontrol altından çıkma eğilimi gösterdiğine işaret ediyor.

    Gelinen bu noktada ise önlemler yeniden sıkılaştırılmaya, tedbirler yeniden alınmaya başlıyor.

    R0 nedir #2

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