Radon nedir

Radon; radyum, uranyum ve toryum elementlerinin bozunma ürünü olarak doğal şekilde oluşan radyoaktif, renksiz ve kokusuz bir gazdır.

Radonun simgesi Rn, atom numarası 86'dır. Soy gaz olan element, kimyasal olarak aktif değildir ve sadece aşırı koşullar altında diğer maddelerle birleşir.

Yoğun ve bilinen en ağır gaz olan radon, radyoaktivitesi nedeniyle sağlık için tehlike olarak kabul edilir. Radon doğada nadirdir, çünkü izotopları çok kısa ömürlüdür.

Radonun bilinen bir biyolojik amacı yoktur, ancak evrimde önemli bir rol oynadığına inanılmaktadır. Alman fizikçi Friedrich Ernst Dorn, 1900 yılında radonu adlandırmıştır.

Dorn, radyumun bozulma zincirini incelerken, radyum "sızıntısı" olarak adlandırdığı yeni bir gaz keşfetti. Radyum, sadece iki yıl önce Nobel Ödülü kazanan bilim adamı Marie Curie tarafından keşfedilmişti.

ABD merkezli Ulusal Kanser Enstitüsü'ne göre, radon neredeyse havada her yerde bulunuyor ve herkes her gün radon soluyor. Söz konusu element, düşük seviyelerde zararsızdır. Bununla birlikte, yüksek seviyelerde radon soluyan insanlar, akciğer kanserine yakalanma riski altındadır.