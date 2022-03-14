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    Rafineri nedir

    Rafineri, petrolün işlenmesi sayesinde petrol ürünlerinin ortaya çıkmasına olanak sağlayan tesislerdir. Türkiye'deki ilk rafineri, Beykoz'a kurulan Boğaziçi Rafinerisi'dir.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 17:19
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    Rafineri nedir

    Rafineri, petrol ürünlerinin ortaya çıkmasına olanak sağlayan tesislerdir.

    Ham petrolün işlenerek, benzin, motorin ve diğer yakıt türleri halini almasına imkan tanıyan rafineri, bu ürünleri tüketicinin hizmetine sunmaktadır.

    Petrol ürünleri motorin, fuel-oil, asfalt, likit gaz, madeni yağ, gaz yağı olarak sıralanmıştır.

    Rafineriler, gerek ham petrolün gerekse işlenmiş ürünlerin daha çok deniz yoluyla taşınması nedeniyle deniz kenarında kurulurlar.

    Türkiye'de ilk kurulan rafineri Romanya'dan getirilen petrolü işleyen, Beykoz'a kurulan Boğaziçi Rafinerisi'dir (1930).

    Raman'da petrol bulunmasıyla kapanmış olan Boğaziçi Rafinerisi parçalarından, Raman Rafinerisi kurulmuştur.

    Türkiye’nin ilk petrol rafinerisi olan Batman Rafinerisi ise 1955 yılında devreye alınmıştır.

    TÜRKİYE'DEKİ RAFİNERİLER

    Rafinerilerin bulunduğu iller şu şunlardır;

    • İzmir’de Aliağa rafinerisi.
    • İzmit’te ve Kocaeli’nde İpraş rafinerisi.
    • Mersin’de Ataş rafinerisi,
    • Batman’da batman rafinerisi.
    • Kırıkkale’de Orta Anadolu rafinerisi.

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