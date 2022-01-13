Rahim kanseri nedir

Kadınlarda en sık görülen kanserler listesinde bulunan rahim kanseri, rahim ağzındaki hücrelerin yapısındaki değişimin ortaya çıkmasıyla oluşmaktadır.

Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri de rahim kanseri.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 2020 yılında 417 bin 367 kadına rahim kanseri teşhisi konuldu. Bu rakam ise kadınlar arasındaki tüm kanserlerin yüzde 4,5’ini oluşturdu.

TEDAVİDE BAŞARI ORANI YÜKSEK

Diğer kadın kanserlerinden en büyük farkı ise erken dönemde tespit edilebilmesi ve tedavide başarı oranının yüksek olmasıdır.

Rahim, içinde düzenli şekilde kalınlaşıp zamanı geldiğinde adet olarak dökülen ve endometrium olarak adlandırılan hücrelerden oluşur.

Bu hücreler bazen değişikliğe uğrar ve anormal bir şekilde bölünerek çoğalabilir. Bu durum rahim kanseri veya endometrium kanseri olarak adlandırılır.

RAHİM KANSERİ BELİRTİLERİ

Rahim kanserinin ilk belirtileri vajinal kanamalardır.

Özelikle menopoz döneminde vajinal kanama yaşanması aksi ispat edilene kadar rahim kanseri olarak değerlendirilmelidir.

Adet gören kadınlarda ise düzensiz ara kanamalar ve aşırı kanama meydana gelmesi rahim kanserinin ilk belirtileri olabilir.

Vajinal kanama ve akıntıların haricinde rahim kanserini ilerlediği durumlarda farklı belirtiler de yaşanabilmektedir.

Pelvik ağrı, karın ağrısı, şişkinlik. Bu şikayetler farklı sorunlardan meydana da gelebilmektedir.

Ancak rahim kanseri belirtilerinin bir veya daha fazlası yaşayanların erken teşhis bakımından kadın hastalıkları ve doğum doktoruna başvurması önemlidir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Cerrahi Tedavi

En sık kullanılan tedavi yöntemidir. Rahim, yumurtalık ve tüpler çıkarılır; ayrıca lenf nodlarının temizlenmesi ve çevre dokulardan örnek alma işlemleri de yapılır. Cerrahi tedavi yeterli olmadığında ek tedaviler uygulanabilir.

Kemoterapi

Ameliyat sonrası rahim kanserinin ileri bir evrede ve başka organlara yayılımı olduğu görülürse kanserli hücrelerin öldürülmesi için kemoterapi uygulanır. Tedavi sonrası hastalar, düzenli periyotlar ile takip edilerek; belirli testlere tabi tutulur.

Radyoterapi

Cerrahi müdahale sonrası kanserin tekrarlama riski söz konusuysa rahmin alınması işleminin ardından radyasyon tedavisi yapılır.

Hormon Tedavisi

Kanserde yayılım söz konusuysa yayılımı azaltmak ve tümörün büyümesini durdurmak amacıyla yüksek dozlarda progesteron hormonu verilebilir.