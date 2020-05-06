Rakun köpeği nedir

Dış görünümüyle bir rakun ile köpeğin karışımından oluşmuş bir melezi andıran vahşi bir hayvan türüdür.

Rakun köpeğinin doğal yayılım yeri Sibirya'nın doğusu, kuzeydoğu Çin ve Japonya olarak bilinir...

Köpekgiller familyasına ait olan rakun köpeği, akarsular gibi su kaynaklarına yakın ormanlar ve ormanlardaki açıklık alanlarda yaşamlarını devam ettirir.

Bölgede; tilki, porsuk, vaşak gibi diğer orta boy memelilerle rekabet içinde olurlar.

Rakun köpeği, 2019 yılında Türkiye'de Kars'ın Sarıkamış ilçesi sınırlarında ve Allahuekber Dağları'nda ilk kez görüntülenmiştir.

ÖZELLİKLERİ

Rakun köpekleri 55 santimetre boya ve 20 santimetre yüksekliğe sahiptir. Yumuşak tüyleri bej-gri renktedir, yanları, sırtı ve karın kısmı ise kahverengidir.

Rakun köpeklerinin mevsimselliğe bağlı olarak postları tamamen yenilenir. Kış postu, yaz postundan daha sık ve daha ağırdır. Çıkardığı sesler bir kedi miyavlamasına benzer. Anne olanları tehlikeli bir durumla karşılaşınca hırlayabilir.

Erkek hayvanlar ise çiftleşmek için bir dişi ararken, uluyor gibi sesler çıkarabilir.

NASIL BESLENİRLER?

Rakun köpekleri, yaşadıkları bölgede bulunan küçük memelileri ve diğer canlıları yiyerek beslenir. (Böcek türleri, kemirgenler, kuşlar, balıklar, sürüngenler, yumuşakçalar, leş)

Kurbağaları yiyebilir; su kuşlarını, pasenleri ve göç eden kuşları avlayabilir.

Sevdikleri bitki ve meyve türleriyle de beslenirler. (Mısır, darı, fındık ve fındık içi, çeşitli meyveler, çilek, üzüm, karpuz, kavun, kabak ve domates gibi)

6-10 YAVRU DOĞURABİLİRLER

Rakun köpekleri, bir batında 6-10 yavru doğurabilir. Tek eşli olan rakun köpeği, daha çok geceleri hareket halindedir.

Gebelikleri genellikle iki ay sürer ve yılda bir kez haziran ayında 5-8 yavru doğurur.

Ebeveynleri yavruları 4-5 ay sonra bırakır ve yavrular 9-11 ayda cinsel olgunluğa erişir.