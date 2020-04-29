Raptor motoru nedir

SpaceX tarafından geliştirilen, kriyojenik metan-yakıtlı roket motorudur.

Raptor motoruyla, ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in fırlatma araçlarının yüksek verimli hale getirilmesi hedeflenmektedir. Motor, yakıt olarak sıvı metan ve sıvı oksijen kullanmaktadır.

UZAY ARACINA GÜÇ KATACAK

Söz konusu motorun, Merlin 1D motorunun ürettiği itkinin altı katını ortaya koyacağı tahmin ediliyor. Mars'ın keşfi ve insanlı koloni kurulması yönünde çalışmalar yürüten SpaceX, raptor motorlarıyla uzay araçlarının gücünü artıracak.

ROKETİN TEKRAR KULLANILABİLİRLİK ÖZELLİĞİ

Şirketin CEO'su Elon Musk, raptor motorunun roketin tekrar kullanılabilirlik özelliğine erişmesine yardımcı olacağını söyledi. Bu sayede uzay uçuşlarının maliyetlerinde önemli miktarda bir azalma söz konusu olacak.