Rayiç bedeli nedir

Rayiç bedeli en basit tanımıyla, taşınmaz bir malın alım satım esnasındaki güncel mali değeri olarak açıklanır.

Genellikle gayrimenkul sektöründe adı sıkça duyulan rayiç bedel, kısaca bir şeyin pazar değeri olarak da adlandırılabilir.

Günümüz şartları baz alınarak oluşturulan bu değer gayrimenkul sektörünün yanı sıra belediye faaliyetleri, arsa ve araç gibi kategorilerde de karşımıza çıkar.

Peki, rayiç bedel nedir, ne işe yarar? Rayiç bedeli belirleyen unsurlar nelerdir? Rayiç bedel nasıl belirlenir? İşte tüm bilgiler...

RAYİÇ BEDELİ NEDİR

Maliye Bakanlığı’nın çizdiği kurallar çerçevesinde belirlenen rayiç bedeli, bir malın değerinden daha aza satılmasını engeller.

Bu bedel tespit edilirken, satın alınacak olan arsa ya da evin yer aldığı bölgenin sosyal imkânları ve taşınmazın şehir merkezine olan uzaklığı belirleyici kriterlerdir.

Gayrimenkulün günümüz piyasasındaki alım-satım değeri olan rayiç bedel kanunen ise şu şekilde açıklanmaktadır.

“Satılacak taşınmazların 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre tespit ve takdir edilen bedeldir”





KONUT RAYİÇ BEDELİ HESAPLAMA

Konutun bulunduğu bölgenin yakınındaki ve konutla benzer özellikler taşıyan 3 farklı konut tespit edilir.

Bu üç konutun rayiç bedellerine bakılıp toplam rayiç bedeli tespit edilir.

Diğer tarafta üç konutun toplam metrekare sayısı da toplanır.

Toplam rayiç bedeli, toplam metrekare sayısına bölünür.

Ortaya çıkan rakam, konutun metrekaresi ile çarpılır.

Tüm bu işlemlerin sonucunda elde ettiğiniz rakam, konutun metrekare başına rayiç bedelini gösterir.

RAYİÇ BEDELİ SORGULAMA

Rayiç bedeli gayrimenkulün bulunduğu belediyeler aracılığı ile de öğrenilebilir. İlçe belediyelerinin internet sitelerine binanın yaşı ve hangi mahallede bulunduğu bilgisi girilerek sokaklara göre rayiç bedeli bulunabilir.

Arsa rayiç bedeli sorgulaması ise ise e-devletteki "Tüm Belediye Hizmetleri" sekmesinden yapılabilir.

Mahalle, sokak adı ve bina yaşı girilerek bu adresten arsa rayiç bedeli sorgulama yapılabilmektedir.