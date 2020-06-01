Rebap nedir

Orta Asya’dan tüm İslam coğrafyasına yayılan rebap, gözvdeli genellikle hindistan cevizinden yapılan telli bir müzik aletidir.

Ayaklı kemane türünden olan rebap, kökeni Orta Asya Türkleri’ne dayanan bir yaylı sazdır.

Pakistan ve Hindstan’dan, İran, Anadolu ve Arap coğrafyasına kadar ufak değişiklilerle yayılmış olan rebap, yaylı veya mızraplı olabilir.

KÖKENİ ORTA ASYA'YA DAYANIR

Rebap, Türk rebabı, Mısır rebabı, Mağrib rebabı, Irak rebabı, Endonezya rebabı, Uygur rebabı, Afgan rebabı, Pakistan rebabı (robot, robab, rabob) gibi birçok şekilde adlandırılır.

Genellikle 3 telli olan bu alet, Mevlevilikte de önemli bir yere sahiptir.

MEVLEVİ AYİNLERİNDE KULLANILIR

18.yy’a kadar Osmanlı‘da kullanılan en yaygın yaylı çalgılardan olan rebap, bu tarihten sonta batılı enstrümanların değer kazanması neticesinde popülerliğini yitirmiş olsa da mevlevi ayinlerinde konumunu muhafaza etmiştir.

Tınısının insan sesine çok yakın bir tona sahip olması sebebiyle rebap, dinleyenler üzerinde mistik bir etki bırakmasıyla bilinir.