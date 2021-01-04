Reddi hakim nedir

Hakimin reddi, hakimin değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Belli başlı durumlarda dosyaya bakan hakimin değiştirilmesi için talepte bulunabilmektedir.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'in reddi hakim talebinde bulunduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından reddi hakim talebi ne demek sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

HAKİMİN REDDİ NEDİR

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK), bir davaya bakan hakimin tarafsızlığını sağlamak üzere "hakimin reddi" ve "hakimin çekinmesi" olmak üzere iki müesese düzenlenmiştir.

Hakimin reddi, diğer bir deyişle reddi hakim; hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek nedenlerin veya davaya bakamayacağı ve yargılamaya katılamayacağı hallerin varlığı halinde taraflarca reddedilmesidir. Hakimin reddi, bir davada hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durumun vuku bulması halinde taraflardan birinin hakimin reddini talep etmesi veya hakimin kendiliğinden çekinmesini ifade etmektedir. Yasaklılık hallerinin varlığı durumunda hakim kendiliğinden çekinebileceği gibi hakimin reddi de istenebilecektir.

KİMLER REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNABİLİR?

Hakimin Reddi talebinde aşağıda bulunan kişi yada kişiler bulanabilir.