Referans nedir

Genellikle işe alım süreçlerinde karşılaşılan referans, işverenin nasıl bir çalışan olduğunuzu anlayabilmek adına başvurduğu kaynaklardan biridir.

Referans, latince kökenli referre'den gelir ve en basit anlamıyla çıkış noktası veya bilgi kaynağı demektir.

İnsan kaynaklarındaki kullanımı ise daha çok tavsiye anlamına gelir.

Referans tayin edilen kişi, adayın nasıl biri olduğuna şahitlik eder. Bir adayın geçmişte gösterdiği başarılar gelecekte göstereceği yeni başarılara zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle iş başvurularında referans büyük önem taşır.

KİMLER REFERANS OLABİLİR?

Sizi tanımakta olan, belirli bir alanda başarı sağlamış yönetici, idareci ya da iş adamının, sizin için fikir beyan etmesi ve işverenlerin rahatlıkla görüşebileceği kişiler referans olabilir tercih edilebilir.

Yeni mezunların genel problemi olarak görülen referans alanları, okul hayatı boyunca samimiyetin ilerletildiği ve rahatlıkla ismini verebilecekleri üniversite hocalarıyla doldurulabilir.

KİMLER REFERANS OLMAMALI?

Eğer hiç referansınız yoksa sırf boş kalmasın diye veya size referans olacak kişi/kişilerin aile veya akrabalarınız arasından olması iş hayatında profesyonellikten uzak bir davranış olarak algılanmaktadır.

Yine referans olarak seçtiğiniz kişilerin siyasi kimliğinin olmaması da şirketlerin özen gösterdiği bir detaydır.

Sizi yeteri kadar tanımayan ve birlikte çalışmadığınız kişilere referanslarınızda yer vermeniz dahilinde, referansınız İnsan Kaynakları sorumlusu tarafından arandığında sizin hakkınızda pek bilgi veremeyeceği için başvurunuz olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle bu tip ünvanlara sahip kişileri referans olarak belirtmekten kaçınmalısınız.