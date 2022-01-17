Reflektör nedir

Trafikteki arıza ve acil durum halinde aracın ön ve arkasına konulması zorunlu olan genellikle üçgen şeklindeki ışık yansıtan bir araçtır.

Trafikte kullanılan reflektör neredeyse herkes tarafından görülmüş olsa da çoğu zaman ismi akıllara gelmiyor...

Reflektör araçlarda bulunması zorunlu bir gereçtir.

Kara yolu üzerinde oluşabilecek tüm kaza ve arıza durumlarında, yolda kalan araçların kullandığı ışık sistemli üçgen bir üründür.

REFLEKTÖR MESAFESİ

Eğer aracınızı sağ tarafa çekmek zorunda kalırsanız, görünecek en iyi konum 150 metre mesafesine koymanız gerekmektedir. Örneğin düz yol yerine dönemeçli bir yolda bir arıza meydana geldiyse, bunun için yola bağlı olarak 30 metre kadar uzağına koymalısınız.

Virajlarda reflektör mesafeleri en az 100 metre, düz bir kara yolunda ise en az 50 metredir.