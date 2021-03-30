Rekolte nedir

Rekolte, tarımda bir yılda elde edilen herhangi bir ürünün toplamı anlamına gelmektedir.

Rekolte, bir üretim sezonu sonunda elde edilen ürün miktarını ifade etmektedir.

Ürün dalda iken yani hasat edilmeden önce belirlenmesine "tahmini rekolte", hasat edildikten sonra belirlenmesine de "gerçek rekolte“ denir.

Fındık örneğini vermek gerekirse, gerçek rekolte o yılın ürününden; ihraç edilen, yurt içinde satılarak tüketilen, varsa kamu ve özel sektör depolarında bulunan fındıkların miktarı ile fındık üreticilerinin çerezlik olarak ayırdıkları ve tükettikleri fındıkların toplamıdır.

Ancak, söz konusu olan rekolte ticari rekolte olup pazarda alınıp satılan fındıkların miktarını göstermektedir.

TDK REKOLTE ANLAMI

Rekolte kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ye göre, rekolte kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tarımda bir yılda derlenen ürünlerin bütünü



