REM uykusu nedir

Hızlı göz hareketi, paradoksal uyku ya da desenkronize uyku olarak da adlandırılan REM uykusu, uykunun rüya görülen evresidir. Adını, uyku sırasında gözlerin hızlı hızlı hareket etmesinden alır.

REM uykusunu kontrol eden beyin bölgesi, beyin sapının orta noktalarıdır. Bu uyku döneminin süresi kişiden kişiye ve sağlık durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Genellikle 5-30 dakika arası sürmekte ve her 90-120 dakikada tekrarlanmaktadır. Normal bir gece uykusunda ise 4-6 kez tekrarlanmaktadır.

REM esnasında beynin çalışması uyanıkkenki çalışmasıyla benzerlik gösterdiği için bu evre çok önemlidir.

REM UYKUSU NASIL ANLAŞILIR?

REM rüya esnasında kişinin gözleri hareket eder vaziyettedir. REM uykusu esnasında uyandırılan kişiler genellikle rüya görmekte olduklarını bildirmiş ve rüyalarını çok net bir şekilde hatırlamışlardır.

Rüya esnasında uyandırılan kişi yorgun ve asabi davranırken REM uykusu tamamlandığında uyanan insanların daha dinç hissettikleri bilinmektedir. Bu durum, REM uykusundayken beynin hareket fonksiyonlarını engelleyerek kısmi bir felç hali yaratmasından kaynaklanmaktadır.