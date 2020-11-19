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    Repo nedir

    Belli bir fiyatla satılan menkul değerin, ayarlanan süre sonunda tekrar belli bir fiyatla alınacağına yönelik gerçekleştirilen işleme repo denir.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 17:58
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    Repo nedir

    Kısa vadede sermaye artırımına yönelik uygulanan repo, kısa süreli bir borçlanma biçimidir.

    Repo, yatırım aracı olarak bilinmektedir. Menkul kıymetler ve çeşitli yatırımların satın alınmasını finanse etmek üzere kullanılan reponun vadelerine oran, dönem veya tenör denir.

    REPONUN UYGULANMASI

    Standart repo işlemlerinde kurumlar möüşteriyi bir gecelik borçlandırmaya sokarak bonoyu teminat gösterir. Tahvilin mülkiyetini finanse eden kurum, tahvilin piyasa değerinden daha az borçlanır.

    Repo nedir #1

    Kurumun müşterisinden gelen kredinin teminat altına alınması, müşteriyi tahvil değerindeki düşüşten korur.

    Tahvil satışı olarak yapılandırılan işlem, bir sonraki gün kurumun faiz giderini karşılamak suretiyle yüksek bir bedelle geri satın alınır.

    Repo nedir #2

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