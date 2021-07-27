Resveratrol nedir

Doğada bilinen en güçlü doğal antioksidanlardan biri olan resveratrol; üzüm, yaban mersini ve ahududu gibi çeşitli bitkilerden elde edilir.

Yaşlanma karşıtı özellikleriyle bilinen antioksidanlar, cilt bakımı dünyasında oldukça tercih edilen bir yere sahip.

Özellikle oksidatif stres ile mücadele yetenekleriyle bilinen resveratrol, bu konuda dikkat çekiyor.

RESVERATROL NEDİR

Resveratrol, kırmızı ve mor renkli üzümlerde, yer fıstığında, bitter çikolatada, kırmızı şarapta, çilekte doğal biçimde en yüksek oranda bulunan bir polifenol bileşiğidir.

Özellikle meyvelerin dış kabuğunda bileşen miktarı yoğunlaşmaktadır. Kabuklar gibi siyah üzümlerin çekirdekleri de maddeyi bünyesinde yüksek oranda barındırmaktadır.

Üzüm sürgünleri Ocak - Mart ayları arasında hasat edilir, birkaç ay boyunca kurutulur, öğütülür ve ekstrakt edilir.

RESVERATROL FAYDALARI

Çünkü bilimsel çalışmalarda birçok hastalıkta resveratrol denenmiş ve mucize bir şekilde çoğunda olumlu etkiye sahip olduğu gösterilmiştir.

Kansere karşı savaşması, vücuttaki iltihabi reaksiyonları azaltması, dünyadaki en önemli ölüm sebebi olan kalp-damar hastalıklarında koruyucu olması, yaşlılarda büyük bir sorun teşkil eden Alzheimer karşıtı oluşu ve ilginç bir şekilde ömrü uzatıcı etkisiyle sadece bitkiler için değil insanlar için de mucize bir koruyucudur.

CİLDİN MUCİZESİ

Antioksidan özelliklerinden dolayı resveratrolün, cildi oksidatif strese neden olabilecek zararlı serbest radikallerden koruduğu gösterilmiştir.

Aynı zamanda cildin güneşin sert UV ışınlarının neden olduğu hasardan korunmasına yardımcı olarak ciltteki fotoyaşlanma sürecini yavaşlatır.

Resveratrol, cildin bariyerine nüfuz eder ve fibroblastların çoğalmasını uyarır. Bu, ciltteki kolajen konsantrasyonunun artmasına katkıda bulunur. Sonuç olarak, bu, cildin elastikiyetini korumaya ve ince çizgilerin, kırışıklıkların ve hatta hiperpigmentasyonun ve dokunun görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Resveratrolün anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özellikleri tahriş olmuş cildi yatıştırmaya ve yatıştırmaya yardımcı olur. Ayrıca sivilceye neden olabilecek bakterilerin büyümesiyle savaşmaya da çalışır.

Resveratrol cildin eşitlenmesine yardımcı olur ve koyu lekeleri ve sivilce izlerini hafiflettiği gösterilmiştir – cilde genel olarak ışıltılı bir görünüm kazandırır.