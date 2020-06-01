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    Retorik nedir

    Yazılı, sözlü ve görsel dilin çalışma ve kullanımlarını ifade eder.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2020 - 17:58
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    Retorik nedir

    Retorik; dilin sosyal grupları organize etmek ve sürdürmek, anlamları ve kimlikleri oluşturmak, davranışı koordine etmek, güce aracılık etmek, değişim üretmek ve bilgi yaratmak için ne şekilde kullanıldığını araştırır.

    Retoristler, diğer bir ifadeyle hatipler genellikle dilin esas, diyaloğa dayalı, düşünceye yakından bağlı olduğunu ve sosyal, kültürel ve ekonomik uygulamalarla entegre olduğunu varsayar.

    Retorik çalışma ve yazılı okuryazarlığın sivil, mesleki ve akademik yaşam için gerekli olduğu anlaşılmaktadır.

    RETORİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI

    Retorik, 2 bin 500 yıl önce Antik Yunanistan'da kamusal, politik ve yasal yaşam için gerekli olan iletişim ve tartışma biçimlerinin incelenmesi olarak başladı ve o zamandan beri çeşitli araştırma, metinler ve pedagojiler geliştirdi.

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