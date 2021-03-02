Retrospektif nedir

Latince (retrospectare) geriye bakmak anlamına gelen Retrospektif, genel olarak meydana gelmiş olayların gerisine, geçmişine bakmak anlamını taşımaktadır.

Olay ya da gelişmeleri, geçmişte yaşanan olay veya gelişmeler ışığında değerlendirmek ya da çıkarım yapmaya retrospektif denir. Retrospektif yaklaşım kavramının siyaset, sanat ve sinemada özel bir yeri ve anlamı bulunmaktadır.

Retro ve spektif kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen retrospektif, kaynaklarda İngilizce retrospective ve Latince retrospectare olarak da yer almaktadır.

Retro kelimesi, yakın geçmiş anlamına gelirken spektif kelimesi ise bakış açısı anlamını taşımaktadır.

Algılama biçimi olan retrospektif, geçmiş zamanın taklidi değildir. Geçmiş zamanda olan olaylardan esinlenerek bugünü yorumlama biçimidir.

SİYASETTE RETROSPEKTİF

Yakın geçmişte yaşanan olay ve gelişmeler, siyaset dinamiklerinin ya da politik adımların belirlenmesi ve uygulanması noktasında oldukça etkilidir.

Retrospektif bakış açısıyla siyaset, yakın geçmiş ya da geçmişte meydana gelen olaylardan yola çıkarak yapılması planlanan hamlelere temel olmaktadır.

SANATTA RETROSPEKTİF

Görsel sanatlarda retrospektif, herhangi bir sanatçının, kariyer hayatı boyunca yaptığı eserlerin sunulduğu sergiler retrospektif sanat olarak tanımlanmaktadır

Retrospektif sanatta, sanatçının derlenen bütün eserleri, sanatçının geçmişle bugünü arasındaki farkları gösterecek şekilde sergilenmektedir.

SİNEMADA RETROSPEKTİF

Sinemada retrospektif, bir oyuncu veya yönetmenin en iyi film ve sahnelerinin yer aldığı kesitlerden ve parçalardan oluşan seçmece filmlere denilmektedir. Retrospektif sanatta, oyuncu veya yönetmenin yer aldığı en iyi projeler sergilenmektedir. Genel olarak film festivallerinde görülmektedir.