Reye sendromu nedir

Reye sendromu, çocukluk veya ergenlik dönemlerinde viral enfeksiyonlara bağlı yoğun aspirin kullanımının ortaya çıkardığı bir virüs çeşididir.

Reye sendromu, genellikle suçiçeği ve grip gibi enfeksiyonların ardından görülen, ve çocukluk dönemlerinde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.

İnsan vücudunda yaratabileceği etkiler; karaciğer fonksiyonlarının bozulması, beyin ödemidir.

Bazen ise koma ile seyreden ölümlere kadar neden olur.

NEDENİ VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Beyin ve karaciğer gelişimini ciddi anlamda etkileyen bu hastalığın temel nedeni yüzde yüz olarak bilinemese de uzmanlar tarafından, aspirin ürünlerinin kullanımıyla ilişkili olduğu öne sürülmektedir.

Kusma, halsizlik, uykusuzluk, öfke kontrolsüzlüğü ve bitkinlik gibi semptomlarla kendini göstermektedir.

Erken tehşis edilirse hayatta kalma durumu aynı oranda seyir eder.

TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Kesin sonuca ulaşılan bir tedavisi yoktur.

Test sonuçları doğrultusunda görülen belirtiler hafifletilerek tedavi edilmeye çalışılır.

Test sonuçlarına göre çıkan değerler normalse, herhangi bir yoğun bakım tedavisine gerek görülmemektedir.

Reye sendromu, karaciğeri etkilediği için mutlaka kan testi yaplmalı ve yağlanma olup olmadığı tespit edilmelidir.

Ayrıca, hastalık devam ederken sık sık tomografi çektirilmeli ve beyinde oluşabilecek bir ödemin önüne geçilmelidir.