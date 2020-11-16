Rezilyans nedir

Bir strese maruz kalan maddenin tekrar eski formuna dönebilmesi demek olan rezilyans, psikolojide yılmamak, çabuk iyileşmek, zorlukları yenme gücü yani psikolojik dayanıklılık anlamında kullanılır.

İngilizce orjinal karşılığı Resilience, en çok “esneklik, kırılmazlık, dayanıklılık, kendini toparlama gücü, duygusal dayanıklılık” olarak tanımlanıyor.

Zor koşullara karşın yaşamla ilgili tüm aktivitelere katılmayı, yaşam koşullarını değiştirebileceğine inanmayı ve bu uğurda uğraşmayı, güçlüklere meydan okuyarak karşılamayı içerir.

Zorluklar karşısında yıkılmama, olumsuzluklar geçince eski haline dönebilme becerisidir. Kırılmadan bükülebilme, eğilme, olay geçtikten sonra da eski şekline dönebilme kapasitesidir.

"ESNEYEN BAMBU, DİRENEN MEŞEDEN DAHA GÜÇLÜDÜR"

Rezilyans, kırılmama bakımından çok esnek ve kırılmaz bir bitki olan bambuya, yere kadar eğilip, ancak tekrar ayağa kalkmak bakımından da hacıyatmaza benzetilir.

PSİKOLOJİDE REZİLYANS

Psikoloji alanında kökeni uzun çalışmalara dayanan rezilyans, günümüzde özellikle çocuk psikolojisi alanında öne çıkmaktadır, zira kişilik gelişiminin temellerinin atıldığı zamanlar bu yeteneğin gelişimi açısından kritik olarak değerlendirilir.

Psikologlar, her insanın rezilyans yeteneği bakımından sahip olduğu potansiyeli geliştirmesine odaklanır.

REZİLYANS TANIMLARI

Psikolojik rezilyans, değişik psikoloji çevrelerince farklı şekillerinde tanımlanmaktadır:

-Kriz sonrasında hızlıca kendini toparlama ve iyileştirme gücü.

-Yaşanan sarsıcı durumlar karşısında ayakta kalma ve yeni şartlara uyum sağlama yeteneğidir.

-Hayatın sürekli değişen durumları karşısında esneklik gösterebilme ve negatif duygusal açmazlardan kurtulabilme yeteneğidir.

-Olumsuz koşulları atlatmaya çalışırken ayakta kalmak için yeni yöntemler geliştirmek, değişime ayak uydurmak ve ve sürekli yenilik yoluyla güçlü ve zayıf; fırsat ve tehdit taşıyan yönleri çok iyi tanır hale gelmek.