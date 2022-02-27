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Riziko nedir
Sigorta sözlüğünde yer alan bir terim olan "riziko", tazmin borcu yaratabilecek herhangi bir olayın ortaya çıkması durumudur.
- Haber Merkezi
- 27.02.2022 - 15:06
Riziko, sözlük anlamıyla "risk" olarak ifade edilir.
Sigortacılık sektöründe sıkça kullanılan riziko "zarara uğrama, sakınca yaratma tehlikesi" anlamına gelir.
Diğer bir deyişle, sigortalanması planlanan bir malın başına gelebilecek olası bir olayın daha önceden hesaplanması ve buna mukabil poliçe değerinin belirlenmesidir.
Riziko, eksperlerin denetiminde belirlenir ve riziko bedeli sigorta şirketi tarafından karşılanır.
RİZİKO VE SİGORTA TÜRLERİ
Riziko, bütün sigorta türleri için geçerlidir.
Örneğin, kasko sigortası yaptığınız zamanda rizikoya göre hesaplamalar yapılır ve ödeme planları riziko çerçevesinde gerçekleştirilir.
Kasko sigortası, trafik sigortası ve zorunlu deprem sigortası (DASK) riziko kavramıyla en sık karşılacağınız sigorta türleridir.