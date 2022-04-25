- Haberler
- İpucu Haberleri
- Ro-ro gemisi nedir
Ro-ro gemisi nedir
İngilizce roll on-roll off kelimesinden türetilen Ro-ro gemisi, tekerlekli araç taşımacılığında kullanılan gemilerdir.
- Haber Merkezi
- 25.04.2022 - 16:02
- Güncelleme : 25.04.2022 - 16:33
Denizcilik terimlerinden biri olan Ro-ro gemisi ve Ro-ro taşımacılığı, adını yüklemenin bir gemiye nasıl yükleme yaptığını, boşaltmayı nasıl gerçekleştirdiğini “Roll-on Roll-off” kelimelerinin kısaltmasından almıştır.
Uluslararası taşımacılıkta sıkça duyulan Ro-ro gemisi, tekerlekli vasıtaların gemilerle bir yerden bir yere nakledilebilmesini ifade eder.
Ro-ro taşımacılığı, kara yolunda taşıma yapan araçların, yolculuğun bir bölümünü gemiyle yapmalarına imkan verir.
Bir karayolu taşıma aracı Almanya’ya 4-5 günde gidebiliyor. Ro-ro seyahati ise 5-6 gün sürer ancak taşıma aracı 2 bin 500-3 bin km yol gitmekten kurtulur.
Otomobil taşıyan bir Ro-ro gemisi 300-500 arası araç alırken tır taşıma kapasitesi ise 80-100 araçlıktır.
Ro-ro taşımacılığının avantajları
- Yükleme ve boşaltma sırasında hasar riski düşüktür.
- Ambar içi yükleme yapıldığı için taşıma sırasında özellikle deniz suyu kaynaklı hasar riski yoktur.
- Yükleme ve boşaltma süreleri hızlı, maliyetleri düşüktür.
- Süratlerinin yüksek oluşundan dolayı sefer süresi daha kısadır.