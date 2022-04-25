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    Ro-ro gemisi nedir

    İngilizce roll on-roll off kelimesinden türetilen Ro-ro gemisi, tekerlekli araç taşımacılığında kullanılan gemilerdir.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 16:33
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    Ro-ro gemisi nedir

    Denizcilik terimlerinden biri olan Ro-ro gemisi ve Ro-ro taşımacılığı, adını yüklemenin bir gemiye nasıl yükleme yaptığını, boşaltmayı nasıl gerçekleştirdiğini “Roll-on Roll-off” kelimelerinin kısaltmasından almıştır.

    Uluslararası taşımacılıkta sıkça duyulan Ro-ro gemisi, tekerlekli vasıtaların gemilerle bir yerden bir yere nakledilebilmesini ifade eder.

    Ro-ro taşımacılığı, kara yolunda taşıma yapan araçların, yolculuğun bir bölümünü gemiyle yapmalarına imkan verir.

    Bir karayolu taşıma aracı Almanya’ya 4-5 günde gidebiliyor. Ro-ro seyahati ise 5-6 gün sürer ancak taşıma aracı 2 bin 500-3 bin km yol gitmekten kurtulur.

    Otomobil taşıyan bir Ro-ro gemisi 300-500 arası araç alırken tır taşıma kapasitesi ise 80-100 araçlıktır.

    Ro-ro taşımacılığının avantajları

    • Yükleme ve boşaltma sırasında hasar riski düşüktür.
    • Ambar içi yükleme yapıldığı için taşıma sırasında özellikle deniz suyu kaynaklı hasar riski yoktur.
    • Yükleme ve boşaltma süreleri hızlı,  maliyetleri  düşüktür.
    • Süratlerinin yüksek oluşundan dolayı sefer süresi daha kısadır.

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