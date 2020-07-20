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    Rok yapmak nedir

    Rok, satrançta, iki rakibin istedikleri zaman kale ve şahının yer değiştirmesidir. Burada önemli olan şahın daha önce yerinde oynamamasıdır.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 14:26
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    Rok yapmak nedir

    Rok, satrançta şah ve kalelerle gerçekleştirilen özel bir hamledir. Rok hamlesinde şah, aynı renkteki kalelerden birine doğru iki kare ilerletilir ve yaklaştığı kale şahın üzerinden atlayarak diğer yanına geçer.

    ROK YAPMAK İÇİN KALE ŞARTI

    Rok için arada taş olması zorunlu değildir.Rok şahı koruma altına almaktır, bunun yanında rok yapılabilmesi için her iki kalenin de yerinden oynamaması gerekiyor.

    Rok yapmak nedir #1

    ŞAH İÇİN KORUMA HAMLESİ

    Kalelerin yer değiştirmesi sonucunda rok yapılamaz. Rok, aynı zamanda rakipten gelecek olan tehlikeleri aza indirerek, şahı koruma hamlesidir. Oyunda rok sadece bir defa yapılır ve oyuncunun tercihine bağlıdır.

    Rok yapmak nedir #2

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