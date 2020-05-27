Rokoko nedir

Barok akımının ardından ortaya çıkan ve bu dönemin son ifade tarzı olan, bol süslemeli akıma rokoko denir.

Rokoko; teatralliğin ve illüzyonun prensiplerini, asimetri, fazlasıyla süs ve akıcı köşelerle ortaya konan bir erkiyi ön plana çıkarmaktadır.

18. yüzyılın ortalarına doğru, kendisinden önceki akım olan barok akıma tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Bu süsleme şekli, barok sanat akımında daha zarif ve ince çizgilerden oluşmaktadır.

Ancak klasik stilin tekrar ortaya çıkmasının ardından ise 'rokoko' deyiminin anlamı değişmiş ve modası geçmiş şeyleri tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştı.

MİMARİ VE DEKORASYON STİLİDİR

Rokoko, özellikle mimari ve dekorasyonda ön plana çıkan bir sanat akımı olsa da ilerleyen dönemlerde, tüm Avrupa'ya yayılmasıyla birlikte diğer sanatlarda da kendisini göstermiştir.

Özellikle resim, heykel, edebiyat, müzik ve tiyatroda etkisini kısa süre içinde göstermiştir.

ROKOKO SANATÇILARI

Rokoko sanatının önemli temsilcileri ise şu şekildedir:

- Jean-Honoré Fragonard

- Antoine Watteau

- Francisco Goya

- Aleijadinho

- Thomas Gainsborough

- Giuseppe Sanmartino