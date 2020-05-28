Ruam hastalığı nedir

Tek tırnaklı hayvanlarda görülen bulaşıcı bir hastalık türüdür.

Ruam hastalığı tek tırnaklılarda görülen bir hastalıktır, fakat atlarda daha sık görülür.

Enfeksiyon; solunum sisteminde, akciğerde ve deride görülür.

HAYVANLARDA BULAŞ

Enfekte hayvanların deri döküntülerinin ya da mukoza akıntılarının yemek teknesine ya da içme sularına karışmasıyla, sindirim sistemi yoluyla bulaşır.

Solunum yoluyla ya da enfekte dokuların direkt temasıyla da ortaya çıkabilir.

Kedi, köpek, aslan, kaplan gibi hayvanlar, enfekte at eti yeme sonucu hastalığa yakalanabilir.

Sığır, domuzlar ve kanatlılar ise bu hastalığa karşı dirençli kabul edilmiştir.

İNSANLARDA BULAŞ

Kişinin, hasta hayvana direkt teması sonrasında ciltte bir kesi veya sıyrık mevcutsa ya da solunum yoluyla gerçekleşebilir.

İnsandan insana bulaş ise nadirdir.

Bu hastalık için özellikle risk altındaki kişiler veterinerler, at terbiyecileri ya da sürücüleri, laborantlar, kasaplar ve mezbaha çalışanlarıdır.

BELİRTİLERİ

Bu hastalığın atlar üzerindeki belirtileri genellikle burun akıntısıdır. Bu akıntı sarı ve yeşil renkte olur.

Kol ve bacaklarda daha sık olmak üzere ciltte sert şişlikler oluşur.

Üşüme ve titremelerle gelen ateş, kas spazmı, baş ağrısı, kas ağrıları, göğüs ağrısı, burun akıntısı ve bazen gözlerin aşırı yaşarması gibi birçok belirtisi daha vardır.

Fakat hissedilen belirtiler genellikle oluşan enfeksiyonun tipine göre ortaya çıkar.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Hayvanlarda antibiyotik tedavisi uygulanır. Fakat diğer hayvanlara ya da insanlara bulaşın olasılığı çok yüksek olduğu için hasta hayvanlar imha edilir.

Ahıra kontrolsüz hayvan sokulmamalı, hayvanlar belli aralıklara allerjik ve serolojik testlere tabi tutulmalıdır.

İnsanlarda da tedavi antibiyotiklerle olur. 1-12 ay arasında değişen ve birkaç antibiyotik ajanın birlikte kullandığı tedavi yöntemleri mevcuttur.