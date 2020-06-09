Rubatosis nedir

Rubatosis, bir olay veya durum karşısında kendi kalp atışlarımızı dinleyerek bundan rahatsız olmaya denir.

İngilizce kökenli olan rubatosis, kendi kalp atışından rahatsız olmak ve ya korkmak anlamına geliyor. Beklenmedik bir olay karşısında heyecanlanan kişi, kalbinin hızlı hızlı attığını görür ve bundan korkmaya başlar.

FARKLI KATMANLARDAN OLUŞAN YAPI

İnsanoğlunun anatomisi çok farklı katmanlardan ve yapılardan oluşuyor. Milyonlarca hücreye sahip olan bu yapı içinde birden fazla mozaiği barındırır.

HEYECAN BELİRTİSİ OLARAK KALP ÇARPMASI

Bu yapılardan en önemlisi de hiç kuşkusuz kalptir. Kalbimiz ani tepkilere karşı refleks göstererek uyarıcı etkide bulunur. Bu uyarıcı sayesinde insan çevresindeki olaylara göre tepki verir.

DUYGU YÜKLÜ İNSAN

İnsanların duyguları, düşünceleri ve aklı vardır. Bu akıl insanı doğada yaşayan diğer bütün canlılardan ayıran yegane özelliktir. Bu özellik sayesinde aklını kullanan insan, yaşamını da şekillendirir.

KALP KRİZİNİ TETİKLİYOR

Rubatosis korkusus olan kişilerde kalp krizi gibi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Uzmanların tavsiyesine göre, olaylara karşı soğukkanlı olmak kişiyi bu tür tehlikeden koruyor.

Kalp atışının hızlanması kişiyi paniğe ve korkuya sevk edebiliyor. Bunun nedeni ise, ani olarak ortaya çıkan olaylara karşı hazırlıksız yakalanmaktır.