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    Ruble nedir

    Ruble, Rusya para birimidir. Rusya her ne kadar güçlü bir ülke konumunda olsa da, ruble para birimi son zamanlardaki en büyük düşüşü yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 13:57
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    Ruble nedir

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın ayak seslerini duyurduğu ve Donetsk ile Luhansk’ın bağımsızlığını tanıdığı açıklamaları sonrasında tüm dünyada gözler Ruble'ye çevrildi.

    Ruble para birimi, dünyanın süper güçlerinden birisi olan Rusya’nın milli para birimidir.

    Sembolü ortası çizgili büyük "P" harfi şeklindedir. Uluslararası kodu RUB olan para, son zamanlarda kadar finans piyasasındaki yüksek işlem gören hacmi ile dikkat çekiyordu.

    Ruble'de son durum, ülkenin gelişmişliğine tezatlık oluşturacak bir seyir halinde.

    1 RUBLE KAÇ TL?

    22 Şubat 2022 itibariyle güncel kura göre 1 Türk Lirası, 5.72 Rus Rublesi değerindedir.

    1 KAPİK KAÇ RUBLE?

    Rublenin alt birimine kapik adı verilir. 1 ruble 100 kapike eşit olacak şekilde hesaplanmıştır

    Ruble nedir #1


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