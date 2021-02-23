II. Dünya Savaşı yıllarında düşman olarak kabul edilen siyasi mahkumlar üzerinde uygulanan Rus uyku deneyi, dünyanın en korkutucu deneylerinden biri olarak kabul ediliyor. Peki, Rus uyku deneyi nedir?

Bilim insanları, insanlar üzerinde çeşitli deneyler yaparak bazı bilimsel gerçekliklere ulaşmaya çalıştı. Örneğin; Milgram, otoriter baskının insan üzerindeki etkisini görmek için elektrik deneyi gerçekleştirmişti. Bu deneyin etik olup olmadığı konusu yıllarca tartışılmıştı.

Dünya üzerinde buna benzer korkunç deney girişimleri bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Rus bilim insanları tarafından yapılan uyku deneyi..

Dünyanın en korkutucu deneylerinden biri olarak kabul edilen Rus uyku deneyi nedir, gerçek mi? Rus uyku deneyi nasıl yapıldı? İşte, Rus uyku deneyine dair tüm merak edilenler..

RUS UYKU DENEYİ NASIL YAPILDI?

Rus Uyku Deneyi, II. Dünya Savaşı yıllarında düşman olarak kabul edilen siyasi mahkumlar üzerinde uygulanıyordu. Deneyin temelinde, bir odaya kapatılan beş deneğe otuz gün boyunca uyumamaları söyleniyordu. Bu otuz günlük sürede başarılı olanların serbest bırakılacağı vaat ediliyordu.

Deneklerin bulunduğu odaya 30 gün boyunca yetecek su, yiyecek ve kitap bırakıldı. Ayrıca odaya deneklerin konuşabileceği mikrofonlar yerleştirildi ve uyumalarını önlemek için ise düzenli olarak gaz ve oksijen verildi.

Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra deney başladı. Denekler, ilk beş günü çok rahat geçirdi ancak beşinci günde şikayetler başladı. Denekler, odaya bırakılan mikrofonlar aracılığıyla deneyin durdurulmasını istedi ancak Rus bilim insanları bunu kesin bir şekilde reddetti.

Deneyin dokuzuncu gününde, denekler sinirlerini kaybetmiş gibi davranıyordu. İçlerinden birinin avazı çıktığı kadar bağırması nedeniyle ses tellerinin parçalandığı bilimsel tutanaklardaki yerini aldı. Diğer denekler ise mikrofona fısıldayarak yalvarmayı tercih etti.

Deneyin on ikinci gününe gelindiğinde, deneklerin sesi kısıldı ve konuşma yetilerini kaybettiler. Bilim insanları, oksijen seviyesi ve mikrofonları kontrol ettiklerinde ortamda herhangi bir sorunun olmadığını tespit etti.

İki gün sonra içeri girmeye karar veren araştırma görevlileri, durumu mikrofon ile deneklere bildirdi. Bunun üzerine deneklerden biri "Artık özgür olmak istemiyoruz." dedi.

Deneyin on beşinci gününde, araştırma görevlileri kapıyı açarak içeri girdi ve deneklerden birinin ölmüş olduğunu gördü. Tüm deneklerin derileri paramparçaydı ve yerlerde kan ve kusmuk vardı. Kendi etlerini yiyen denekler, bir Rus askerine saldırarak onu öldürdü ve hiçbiri dışarı çıkmak istemediğini söyledi.

RUS UYKU DENEYİ GERÇEK Mİ?

Korkutucu hayali hikayeler paylaşan bir siteden yayılan Rus uyku deneyi hikayesi, hiçbir resmi belgeyle veya kaynakla desteklenmemektedir.

Kayıtlara geçen en uzun uykusuzluk hali 266.5 saat yani yaklaşık 11 gündür. 1965 yılında, bu deneyi bir bilim fuarı için uygulayan 17 yaşındaki Fresno Eyalet Koleji öğrencisi Randy Gardner, en uzun uyumama rekoruna sahiptir ve Guinness Rekorlar Kitabı'nda adı bulunmaktadır.