Sadist nedir

Bir şahsın acı çektirme işleminden haz alarak karşısındaki şahsın acısından zevk alması, sadizm olarak adlandırılır.

Gündelik hayatta karşımıza sık çıkan kelimelerden biri de sadizmdir. Sadizm, sık duyma ihtimalimizin yanında nadir de olsa anlam bakımından bilinmemektedir.

Bir gazetenin 3'üncü sayfasında katile ya da suçluya kişilik tanımı yapılırken söylenen, psikolojide vaka olarak incelenen sadist yapı, bir noktada psikolojik rahatsızlıktır.

Sadizm, Türkçe'ye Fransızca'dan geçmiş bir kelimedir. Sadist davranış biçimi sergileyen kişiler, sadizm kavramı altında incelenir.

SADİST NEDİR?

Sadistlerin temel özelliği, herhangi birinin acı çekmesi durumdan hoşlanmalarıdır. Birinin acısından zevk almak, sadizmin altında yatan nedendir.

Bir başkasının acısından zevk alma durumu, sadizmin içinin tamamını doldurmaz. Sadist kişilikler, bir başkasına kendi yaşattığı acılarla da zevk alabilmektedir.

SADİSTİN TÜRKÇESİ

Sadistin Türkçesi 'elezer' olarak bilinmekte ve sadizmin tüm insanların içerisinde az veya çok fark etmeksizin mutlaka bulunduğu aktarılmaktadır.

Sadistlerin bir kısmı, acıdan zevk aldığı gerekçesiyle cinsel tatmin de yaşıyor.

SADİST VE SADİZM NEDİR?

Kişinin çektiği acıyla yetinemeyen sadistler, özel olarak bireysel bir acı verebilmek için ekstra çaba da harcar. Sadistlerin bakış açısıyla sadizmin kökenini aşağıdakiler oluşturur.

- Karşıdakini korkutmak

- Psikolojij şiddete başvurmak

- Fiziksel boyutta zarara uğratmak

- Yaşatılan acıyla cinsel anlamda tatmin olmak.