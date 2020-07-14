Safir taşı nedir

Gök yakut ismiyle de bilinen bu değerli taş, mücevher yapımında ve süslemelerinde kullanılır.

Safir taşı, dünyadaki en gizemli ve en kıymetli taşlar arasında yer alır.

'Mavilerin efendisi' ve 'Gök yakut' olarak da bilinen bu taşın birçok çeşidi vardır.

Safir taşının rengi genellikle mavi tonlarındadır. Açık mavi olanlara dişi safir denilirken, koyu mavilere ise erkek safir denir.

Çevre şartlarına karşı dirençli bir yapıya sahip olan safir taşı, yüksek ısıya karşı da oldukça dayanıklıdır.

ÖZELLİKLERİ

Özellikle mücevher ve pırlantalarda kullanılan bir taştır.

Son derece parlak bir yapısı bulunur.

Korindon elementi ile çeşitli oksitlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir taş türüdür.

Çeşitli meditasyonlarda özellikle alın bölgesindeki çakraları açmak için kullanılır.

Mavi dışında sarı, yeşil ve gri gibi farklı renklerde de olabilir.

ANLAMI

Safir taşı, her dönem değerli bulunduğu için kendisine birçok anlam yüklenmiştir.

Safir kelimesinin Yunan dilindeki karşılığı 'güzel' kelimesiyle eş anlamlıdır. Bazı toplumlarda güzelliği ve dişiliği simgelerken, çok daha eski medeniyetlerde gücün sembolüdür.

Bu nedenle 'Güç Taşı' olarak da adlandırılır.

MİSTİK GÜÇLER

Dünya genelinde gök yakutların mistik güçleri olduğuna inanılıyor.

Yaydığı yüksek ve pozitif enerji insanları arasındaki bağı kuvvetlendirip güven duygusunu geliştiriyor. Birçok ülkede safir taşlı yüzüklerin çiftler arasında sadakat oluşturduğuna da inanılır.