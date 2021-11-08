Şaft nedir

Araç mekaniğinin önemli bir parçası olan şaft, vites kutusu çıkış milinden alınan hareketin diferansiyele iletilebilmesini sağlar.

Şaft, otomobillerde şanzımanı difransiyele bağlayan mafsal ise şaftı şanzımana ve difransiyele bağlayan parçanın adıdır.

Şanzıman ile diferansiyel arasında bir bağlantı oluşturur ve ortaya çıkan gücü diferansiyele aktarır. Şanzıman sabit bir parça olmasına karşı şaft her zaman hareketlidir ve bağlantı noktaları ile parça hareket eder.

ŞAFT ARIZASI

Şaftlar gücünü direk olarak motordan alır ve tekerlere iletir yapısı sayesinde de herhangi bir duraksama yaşanmaz en zorlu şartlarda bile tekerler sorunsuz bir şekilde dönmeye devam eder. İçi boş millerden üretildikleri için daha dayanıklı ve kullanışlıdırlar.

Şaftlar ile ilgili çoğu sorun, dar virajlarda giderken, hızlanırken veya süspansiyon sıkıştırılıp uzatılırken çarpma sesleri şeklinde kendini gösterir.

ŞAFTI KAYMAK DEYİMİ

Türkçe'de argo anlamda kullanılan "şaftı kaymak" deyimi, şekli şemali bozuk olan demektir. Genellikle çok yorulmuş, çok uykusuz kalmış uzun süre dinlenememiş kişiler için kullanılan bir kelimedir.