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    Şaft nedir

    Araç mekaniğinin önemli bir parçası olan şaft, vites kutusu çıkış milinden alınan hareketin diferansiyele iletilebilmesini sağlar.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 14:06
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    Şaft nedir

    Şaft, otomobillerde şanzımanı difransiyele bağlayan mafsal ise şaftı şanzımana ve difransiyele bağlayan parçanın adıdır.

    Şanzıman ile diferansiyel arasında bir bağlantı oluşturur ve ortaya çıkan gücü diferansiyele aktarır. Şanzıman sabit bir parça olmasına karşı şaft her zaman hareketlidir ve bağlantı noktaları ile parça hareket eder.

    ŞAFT ARIZASI

    Şaftlar gücünü direk olarak motordan alır ve tekerlere iletir yapısı sayesinde de herhangi bir duraksama yaşanmaz en zorlu şartlarda bile tekerler sorunsuz bir şekilde dönmeye devam eder. İçi boş millerden üretildikleri için daha dayanıklı ve kullanışlıdırlar.

    Şaftlar ile ilgili çoğu sorun, dar virajlarda giderken, hızlanırken veya süspansiyon sıkıştırılıp uzatılırken çarpma sesleri şeklinde kendini gösterir.

    Şaft nedir #1

    ŞAFTI KAYMAK DEYİMİ

    Türkçe'de argo anlamda kullanılan "şaftı kaymak" deyimi, şekli şemali bozuk olan demektir. Genellikle çok yorulmuş, çok uykusuz kalmış uzun süre dinlenememiş kişiler için kullanılan bir kelimedir.

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