Şahi topu nedir

Şahi topu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılmış olup İstanbul'un fethinde kullanılmıştır. Devrin en büyük ve özel bir savaş topudur.

Şahi topları, Osmanlı döneminde icat edilmiş ve yıllarca kullanılmıştır. Birçok savaşta kullanılan şahi topları, düşmanın gözünü korkutmada oldukça etkili olmuştur.

ŞAHİ TOPU NE ZAMAN İCAT EDİLDİ?

Türk mühendisleri tarafından Fatih Sultan Mehmet'in önderliğinde çizilen şahi topunun dökümü, Bizanslıların daha önce sınır dışı ettiği Macar Urban adlı bir dökümcü tarafından yapılmıştır. Topların yapımı üç ay sürmüştür.

Urban’ın döktüğü top ve diğer toplar, 1452 yılının Ocak ayı sonlarına doğru Edirne’den yola çıkarılmış ve ancak iki ay sonra İstanbul önlerine getirilebilmiştir.

Bazı tarihçilere göre, toplar 30 araba 140 öküzle çekilmiş ve devrilmesini önlemeleri için 200 asker görevlendirilmiştir.

Evliya Çelebi, “Büyük topun önünde Kıraç Bey kumandasında on bin akıncı süvarisinden mürekkep bir kol gidiyor topu otuz, bazılarına göre elli veya atmış çift öküz müşkülatla çekiyordu.” demiştir.

Edirne'de deneme atışlarının yapılacağı sırada Fatih Sultan Mehmet, halka bu gürültünün kaynağını haber vermek için tellallar göndermiştir.

ŞAHİ TOPUNUN ÖZELLİKLERİ

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmek için döktürdüğü büyük top "Şahi" adını taşımaktadır. Bu topun namlusu 91,5 cm'dir. 680 kilogram ağırlığındaki güllesinin menzili 1200 metredir. Osmanlı ordusunda daha sonra kullanılan büyük toplar da Şahi adıyla anılmıştır.

ŞAHİ TOPU NERELERDE KULLANILDI?

Fatih Sultan Mehmet, 1464 yılında Çanakkale Boğazı'nın savunması için topların 42 tanesini Çanakkale Boğazı'na göndermiştir.

Yüzyıllarca kullanılmayan toplar, 1807 yılında İngiliz donanmasına karşı kullanılarak İngiliz gemisini vurmuş ve 60 denizciyi etkisiz hale getirmiştir.

Günümüzde Fatih döneminden 6 tane top kalmıştır. Bunların en büyüğü olan ve Boğazlar'da kullanılan 'Şahi' bugün İngiltere'dedir. Çapı küçük olan diğer toplar ise Harbiye'deki askeri müze bahçesinde bulunmaktadır.