Sakin şehir (Cittaslow) nedir

Orijinal adı Cittaslow olan sakin şehir kavramı, İtalyanca şehir anlamına gelen ''citta'' ve İngilizce yavaş anlamına gelen ''slow'' kelimelerinden oluşmaktadır.

1999 yılında İtalya'da kurulan Cittaslow, uluslararası etkinliğe sahip kasabaların ve şehirlerin katıldığı bir kentler birliğidir. Yavaş Hareketi'nin bir parçası olarak bilinmektedir.

Cittaslow, 1999 yılında İtalya'nın dört küçük kentinin belediye başkanları tarafından Slow Food hareketini kentsel boyuta taşımak amacıyla Greve in Chianti Belediye Başkanı Paolo Saturnuni'nin önderliğinde kurulmuştur.

Cittaslow hareketi, kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkmasına yardımcı olmak ve küreselleşme nedeniyle kentlerin birbirine benzemesinin ve aynılaşmasının önüne geçmek amacıyla kurulmuştur.

Birliğin üye kentler için ortaya koyduğu kriterler vasıtasıyla kentlerin yerel yemeklerine, yöresel mimarisine, geleneklerine, göreneklerin, zanaatlarına, esnafına sahip çıkılması ve desteklenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Birliğe üye olmak isteyen kentler, belirlenen kriterler üzerinden değerlendirilmekte ve kentlerin Cittaslow felsefesine uygun olup olmadığı denetlenmektedir.

Kurulduğu dönemde 59 olarak belirlenen kriterler, 2013 yılında Uluslararası Bilim Komitesi tarafından yapılan bir çalışmayla güncellenerek 70'e çıkarılmıştır. Kurulduğu ilk yıllarda İtalyan kentleri arasında yaygınlaşan hareket, günümüzde 30 ülkede 208 üyeye sahiptir.

Cittaslow, bugüne kadar Türkiye'den 11 şehir, ilçe veya kasabayı ''Sakin şehir'' olarak seçmiştir.

SAKİN ŞEHİRLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Sakin şehirler, 50 binden az sayıda nüfusa sahiptir.

Geleneksel mimarilerini ve şehrin dokusunu korumaktadır.

Yerel tat, zanaat ve sanatlarını kuşaktan kuşağa aktararak yaşatmaktadır.

Gürültü ve hava kirliliğinin önlenmesi için çalışmalar yapmaktadır.

Taşıt trafiği azdır ve yayalaştırmaya özen gösterilmektedir.

Organik tarımı desteklemektedir.

Beslenmede fast food yerine yerel ürünler tercih edilmektedir.

Misafirperverlikleriyle öne çıkmaktadır.

Hava kalitesi yüksek ve yenilenebilir enerji kullanılmaktadır.

SAKİN ŞEHİRLER

ABD

Sonoma Valley, Kaliforniya

Fairfax, California

Sebastopol, California

ALMANYA

Hersbruck, Bavyera

Waldkirch, Baden-Württemberg

Überlingen, Baden-Württemberg

Schwarzenbruck, Bavyera

Lüdinghausen, Kuzey Ren-Vestfalya

Marihn, Mecklenburg-Vorpommern

Deidesheim, Renanya-Palatina

Wirsberg, Bavyera

Nördlingen, Bavyera

Bad Schussenried, Baden-Württemberg

AVUSTRALYA

Goolwa [4]

Katoomba, City of Blue Mountains [4]

Yea, Victoria

AVUSTURYA

Enns

Hartberg

Horn

BELÇİKA

Chaudfontaine

Enghien

Lens

Silly

BİRLEŞİK KRALLIK

Aylsham, Norfolk, İngiltere

Berwick Upon Tweed, Northumberland, İngiltere

Diss, Norfolk, İngiltere

Ludlow, Shropshire, İngiltere

Mold, Flintshire, Galler

Perth, Perth and Kinross, İskoçya

Cockermouth, Cumbria, İngiltere

Sturminster Newton, Dorset, İngiltere

DANİMARKA

Svendborg

FİNLANDİYA

Kristinestad

FRANSA

Labastide-d'Armagnac

Segonzac

GÜNEY AFRİKA

Sedgefield, Western Cape

GÜNEY KORE

Cheongsan Island, Wando, South Jeolla

Jeungdo, Sinan County, South Jeolla

Damyang, South Jeolla

Akyang town of Hadong, South Gyungnam

Yesan

Jangheung county, South Jeolla Province

HOLLANDA

Midden-Delfland

Alphen-Chaam

Borger-Odoorn

İSPANYA

Begur

Bigastro

Lekeitio

Mungia

Pals

Rubielos de Mora

İSVEÇ

Falköping, Västra Götaland

İTALYA

Abbiategrasso

Acqualagna

Acquapendente

Altomonte

Amalfi

Amelia

Anghiari

Asolo

Barga

Bazzano

Borgo Val di Taro

Bra

Brisighella

Bucine

Capalbio

Caiazzo

Casalbeltrame

Castel San Pietro Terme

Castelnovo ne' Monti

Castelnuovo Berardenga

Castiglione del Lago

Castiglione Olona

Cerreto Sannita

Chiavenna

Chiaverano

Cisternino

Città della Pieve

Città Sant'Angelo

Civitella in Val di Chiana

Cutigliano

Fontanellato

Francavilla al Mare

Galeata

Giffoni Valle Piana

Giuliano Teatino

Greve in Chianti

Guardiagrele

Levanto

Massa Marittima

Monte Castello di Vibio

Montefalco

Morimondo

Novellara

Orsara di Puglia

Orvieto

Pellegrino Parmense

Penne

Pianella

Piossasco

Pollica

Positano

Pratovecchio

Preci

San Daniele del Friuli

San Gemini

San Miniato

San Potito Sannitico

San Vincenzo

Santa Sofia

Scandiano

Stia

Suvereto

Teglio

Tirano

Todi

Torgiano

Trani

Trevi

Zibello

KANADA

Cowichan Bay

Naramata

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Geçitkale

Lefke

Mehmetçik

Tatlısu

Yeniboğaziçi

NORVEÇ

Eidskog, Hedmark

Levanger, Nord-Trøndelag

Sokndal, Rogaland

POLONYA

Biskupiec, Warmia i Mazury

Reszel, Warmia i Mazury

Lidzbark Warmiński, Warmia i Mazury

Bisztynek, Warmia i Mazury

Murowana Goślina, Wielkopolska

Nowe Miasto Lubawskie, Warmia i Mazury

PORTEKİZ

São Brás de Alportel, Algarve

Silves, Algarve

Tavira, Algarve

Lagoa, Algarve

Vizela, Minho

TÜRKİYE

Ahlat, Bitlis

Akyaka, Muğla

Eğirdir, Isparta

Gerze, Sinop

Gökçeada, Çanakkale

Göynük, Bolu

Güdül, Ankara

Halfeti, Şanlıurfa

Köyceğiz, Muğla

Mudurnu, Bolu

Perşembe, Ordu

Seferihisar, İzmir

Şavşat, Artvin

Taraklı, Sakarya

Uzundere, Erzurum

Vize, Kırklareli

Yalvaç, Isparta

Yenipazar, Aydın

YENİ ZELANDA