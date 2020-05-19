Sakura nedir

Japon kültürünün önemli simgelerinden biri olan kiraz ağacıdır.

Japon kültürünün önemli simgelerinden olan Sakura, meyve vermeyen bir ağaç türüdür.

Sakura'nın açtığı mevsimde, ortaya renkli görüntüler çıkarken, ağacın çiçek açma dönemleri ise mart ayı ile nisan ayıdır.

Bu ağaç Japonlar için ulusal bir öneme de sahiptir. Çiçeğin açıldığı mevsimlere Japonya’da “Sakura Durumu” adı verilir.

Bu mevsimlerde Japonya’da hava durumu da oldukça iyi olur.

TÜRKİYE'DE SAKURA AĞACI

Ağacın farklı ülkelere dikilip dostluğun artmasına özen gösterilir.

Bu amaç için İstanbul’da da 120 yıl kiraz ağaçları dikilmiştir.

Ayrıca TEMA Vakfı tarafından da İstanbul Kozyatağı’nda 2005 yılında kiraz ağacı dikilmiştir. Bu dikimler sayesinde, Türkiye’de Sakura ağacının gelişimi sağlanmıştır.