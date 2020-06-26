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    Şamisen nedir

    Şamisen, 1500’lü yıllardan bu ynana çalınan geleneksek bir Japon yaylı çalgısıdır.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2020 - 13:45
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    Şamisen nedir #1

    Görünümü perdesiz gitarları andıran şamisen, do adı verilen dikdörtgen bir gövdeye sahiptir. Ön ve arka kısmı deriyle kaplı olan bu enstrüman, baçi adı verilen bir mızrap yardımıyla çalınır.

    JAPON TİYATROSUNDA ÇALINIR

    Üç telli bir enstrüman olan şamisen, 16. yüzyılda Japonya’nın güney bölgelerinde icat edilmiştir.

    Şamisen nedir #2

    Japon tiyatrosunda hayat bulan bu enstrüman, tek veya toplu olarak çalınabilir. Geleneksel olarak erkekler tarafından çalınan şamisene, naguata adı verilen şarkılarla eşlik edilir.

    SESİ BANJOYA BENZER

    Eski zamanlarda fildişi ya da kaplumbağa kabuğundan yapılan büyük boyutlu ve ağır bir mızrapla çalınan şamisen, günümüzde genelde tahta mızraplarla çalınır.

    Şamisen nedir #3

    Ses  benzerliği bakımından Amerikan halk müziği çalgısı banjoya benzeyen şamisen, mızrabın hem tellere, hem de deri kaplı gövdeye vurulmasıyla çalınır. Bu vuruşlar, şamiseni aynı zamanda vurmalı çalgı haline de getirir.

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