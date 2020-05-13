Şap hastalığı nedir

Çift tırnaklı hayvanlarda oluşan bu hastalık; yüksek ateşle, ağızda ve tırnaklar arasında kabarcıklar oluşmasıyla belirlenir ve bulaşıcıdır.

Şap hastalığı, evcil ya da yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilir...

Kronik durumlarda, zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebep olur.

Genellikle et, süt ve iş gücü kaybına sebep olan viral bir hastalıktır. Hayvanlar şap hastalığına karşı yaşına ve cinsiyetine göre de hassasiyet gösterebilir.

NASIL BULAŞIR

Şap hastalığı, birçok yolla bulaşabilme özelliğine sahiptir.

Hayvanlar, havadaki virüsü teneffüs etmesi ya da şap virüsü bulaşmış olan sudan içmeleri sonucu bu hastalığa yakalanabilir.

Fare, kuş, yılan, kaplumbağa, araçlar, aletler, tarım ürünleri gibi taşıyıcılarla da bulaşır.

Şap hastalığına neden olan virüs ise halk sağlığı riski oluşturmuyor.

Ayrıca şu yollarla da bulaşır:

Hasta hayvanların sağlamlara teması, idrar, süt, gübre.





BELİRTİLERİ

Bu hastalığın hayvanlarda birçok belirtisi vardır.

İşte o belirtiler;

Yüksek ateş, donuk ve cansız bakışlar, ağız, dil ve dudaklarda yaralanmalar, salyalı ağız, titreme, diş etlerinde hassasiyet ve kabarcık oluşumu, süt veriminde azalma, ağır vakalarda tırnak düşmesi.





TEDAVİ YÖNTEMİ

Şap hastalığına karşı en baştaki önlem aşıdır. Bu aşılar A,O, Asia 1 ve bazen A.İran 96 tiplerine karşı hazırlanmış aşılardır.

Buzağılar 4 aylık olduklarında ilk aşısını olmalıdır. Ardından 8. ve 12. aylarda aşıların tekrarlanması gerekir.

Bu aşılar sayesinde hayvanın bağışıklık sistemi güçlenir ve bu hastalığa yakalanma riskleri azalır.

Antibiyotik kullanılması da ikincil enfeksiyonların önlenmesinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.





TEMİZLİKLERİNE ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Süt sağılan hayvanların ise meme temizliğine, sağma makinelerinin ve el temizliğine, aynı zamanda hayvanların ayak temizliğine dikkat edilmelidir.



Öte yandan, bu hastalık bazı hayvanlarda kalıcı hasarlar bıraksa bile, hayvan iki hafta sonra iyileşmeye başlar.