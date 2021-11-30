Şapel nedir

Hristiyanların ibadethanesi olan şapel, tek bir mekandan oluşan küçük kilise ya da kilise veya katedrallerin içinde bir azize adanmış küçük yer olarak adlandırılır.

Büyük bir kilise ya da katedralde bir kutsal kişiye adanmış dua mekanı diyebileceğimiz şapeller, aynı zamanda kilise içindeki en kutsal alan olarak da bilinir.

Şapel, bağımsız bir yapı olabileceği gibi, saray, şato, mezarlık ya da kilise benzeri daha büyük bir mimari yapının parçası da olabilir.

ŞAPEL VE KİLİSE ARASINDAKİ FARK

Hıristiyanlıkta, bir kilisenin ibadet için belirli bir mezhebe bağlı olan bütün inançlarını bir araya getirmesi amaçlanırken şapel; manastır, okul, hapishane veya hastane gibi daha spesifik bir nüfusa hizmet eder.

Askeri taksitler ve hastaneler çeşitli mezheplere hizmet eden bir şapele sahiptir.

İlk Hristiyan şapelleri genellikle bireylerin evlerinde ya da şehitlerin anılarında bulunan odalardan ibarettir. En eski Hristiyan kiliseleri haç şeklinde inşa edilmiştir, en eski kilisesi 233-256 yılları arasında kurulmuş olduğu tahmin edilen Dura-Europos kilisesidir.