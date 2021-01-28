Saraciye nedir

Günlük hayatta çok sık kullandığımız eşyaların bir kısmının içinde gruplandığı saraciye, deri, muşamba, çanta, cüzdan, bavul gibi ürünleri ve bu ürünleri yapma işine saraciye denir.

Günlük yaşantımızda çok sık karşımıza çıkan saraciye kelimesi, aslında yaygın bir kullanıma da sahiptir.

Uzun yıllardır dilimizdeki yerini koruyan saraciye kelimesinin ne olduğu ne anlama geldiği de bu nedenle merak edilir.

Saraciye kelimesi, günlük hayatta kullandığımız birtakım eşyaları kapsayan ürün ve ürün üretimine denir.

SARACİYE NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) kapsamında iki farklı anlamı olan saraciye kelimesinin temelinde deri, muşamba, bavul, çanta, cüzdan gibi eşyalar yatar.

Saraciyenin ne olduğunu daha açık ifade edecek olursak, tüm bu saydığımız eşyaların sınıflandırıldığı grup olduğunu söyleyebiliriz.

Aynı zamanda saraciye, dilimize Arapça'dan geçen bir kelimedir.

SARACİYE KELİMESİNİN İKİNCİ ANLAMI

TDK'da bulunan bir diğer anlama göre de saraciye; deri, muşamba, bavul, çanta, cüzdan gibi eşyaların üretilmesi işine denir.

SARACİYE KELİMESİNİN TDK ANLAMI

İşte saraciyenin TDK'ya göre iki anlamı:

- Deri, muşamba vb.nden yapılan bavul, çanta cüzdan, kemer vb. ürün

- Deri, muşamba vb.nden bavul, çanta cüzdan, kemer vb. ürün yapma işi