Sarı humman hastalığı nedir

Sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan bir hastalık türüdür.

Sarı humma virüsü, sineklerin kanlarında bulunur ve insanları ısırma sonucu deriden kana bulaşır...

Sonrasında vücutta yer edinen virüs, çoğalarak bağışıklık sistemini ele geçirir.

Bu hastalık Orta ve Güney Amerika'da ve Afrika'nın tropikal bölgelerinde görülür.

Türkiye'de ise bugüne kadar rastlanmamıştır.

BELİRTİLERİ

Sarı humman hastalığının pek çok belitisi vardır fakat en büyük belirtisi, cildin ve göz beyazlığının sarı renge dönmesidir.

Diğer belirtileri ise şunlar;

Ateş, titreme, genel vücut ağrıları, şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, yorgunluk, sırt ağrısı ve halsizliktir.

Bu hastalığa yakalananların çoğu ilk dönemin ardından iyileşme gösterebilir.

Bu hastaların yaklaşık %15’inde daha şiddetli bir faza geçiş olur. Bu ikinci dönemde yeniden ateş yükselmesi, kusma, sarılık, karın ağrısı ve kanama yaşanır.

Hastalığın sonunda ise şok ve çoklu organ yetmezliği ortaya çıkar ve hastaların yarısı 10-14 günün sonunda kaybedilebilir.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Hastalığa spesifik bir tedavi yoktur.

Hastanede yakın takip ve erken dönemde semptomlara yönelik destekleyici tedavi uygulanır.

KORUNMA YÖNTEMİ

Bu hastalığa karşı en önemli korunma yolu aşılanmadır.

Sarıhumma aşısı hastalığın görüldüğü bölgelere seyahat edeceklere önerilir.

Aşıyı yaptıran kişiler için bir aşı sertifikası düzenlenir ve bazı ülkeler, ülkeye giriş için bu aşının yapıldığını gösteren bu sertifikayı zorunlu tutar.

Enfeksiyona maruz kalma riski, sinek ısırmalarına karşı tedbir alınabilir. (Koruyucu elbiseler giymek, sivrisinek kovucu preparatlar kullanmak gibi)